"Non registra ancora il discorso...". Cosa sta succedendo alla Regina?

I discorsi natalizi della regina Elisabetta sono un evento mediatico atteso, discusso, poiché ogni frase diventa lo specchio dei tempi che viviamo, riflettendo speranze, ansie e malumori della società. In questo senso la sovrana scrive parole che non riguardano solo il popolo britannico, ma spesso sono applicabili anche alle altre nazioni. Quest’anno più che mai. Gli esperti reali studiano con perizia ciò che la Sua Maestà dice, ma soprattutto ciò che non dice, il linguaggio non verbale. Dalla postura alle foto che sono sulla sua scrivania fino al look e ai gioielli indossati. Il discorso del Natale 2020 è forse uno dei più importanti del suo lungo regno e l’attenzione è ai massimi livelli. Il Sun, sempre informatissimo su questioni di questo tipo, ci racconta un fatto inusuale: “Il tradizionale discorso di Natale della regina Elisabetta non è ancora stato registrato”.

Strano per una monarca che gioca sempre d’anticipo, ma il motivo è serio. Una fonte spiega al tabloid: “Ha già scritto un lungo messaggio personale ed emotivo da leggere ai sudditi, ma potrebbe ancora apportare modifiche”. Elisabetta II, infatti, sta aspettando l’esito delle trattative commerciali nell’ambito della Brexit, estese fino al 31 dicembre prossimo. Dunque la ragione di questo apparente ritardo è tutta politica. Sua Maestà vuole presentare alla nazione un discorso aggiornato anche all’ultimo minuto, se necessario. Ogni sua parola deve ancorarsi alla realtà. Per questo, continua il Sun, “Elisabetta parlerà del coronavirus che ha colpito il mondo intero”.

Il focus sulla pandemia, sull’emergenza sanitaria, sulle difficoltà che stiamo vivendo dovrebbe essere l’essenza dell’aggettivo “emotivo” con cui il giornale definisce il prossimo discorso della regina Elisabetta. Il Sun ci dà anche dei dettagli in più sul momento in cui dovrebbe avvenire la registrazione, aggiungendo che Sua Maestà “di solito registra il discorso all’inizio di dicembre. È presumibile che succederà questa settimana, tra mercoledì e giovedì”. Sembra che lo staff della monarca sia in fibrillazione. A palazzo tutti sanno che i sudditi vogliono vedere la loro regina, a lei chiedono rassicurazioni su questo presente incerto. Del resto il discorso pronunciato da Elisabetta lo scorso aprile, in piena pandemia, è stato seguito da più di 24 milioni di persone. Per quello del Natale 2020 le aspettative sono ancora più alte.

I due argomenti principali, la Brexit e la pandemia, non si risolveranno nell’arco di poche settimane e i cambiamenti, le novità che portano sono quasi all’ordine del giorno. Tuttavia rimane l’evidenza di un’altra tradizione che si infrange sotto il peso di una realtà che quasi nessuno si aspettava (e la cui ipotesi abbiamo, forse, sottovalutato un po’ troppo). Il Sun tranquillizza il pubblico, precisando che il discorso natalizio della regina Elisabetta “è stato semplicemente rimandato”, ma l’impressione che questo 2020 abbia stravolto tutte le nostre certezze rimane. La regina Elisabetta trascorrerà il Natale al Castello di Windsor, non a Sandringham. Dovrà rinunciare alla messa con tradizionale passeggiata, alla riunione con la famiglia (con lei ci dovrebbero essere solo il principe Edoardo, Sophie di Wessex e, naturalmente, il principe Filippo).

Niente battuta di caccia per Santo Stefano, niente visite dei nipoti, niente passatempi che implichino la presenza di molte persone. Ora anche il discorso di Natale subisce l’onda d’urto del coronavirus e della Brexit. Sappiamo per certo che andrà in onda il pomeriggio del 25 dicembre, come accade dal 1957, anno del primo discorso televisivo di Natale di Sua Maestà. Rimangono nell’aria due domande: la prima riguarda proprio la Brexit. Ora che i negoziati sono stati estesi, la regina Elisabetta riuscirà ad avere in mano, in tempo utile, dei dati incontrovertibili per il suo discorso? Il secondo quesito è più personale: la sovrana accennerà alla Megxit? Non è scontato. La monarca potrebbe decidere di lasciare da parte la “questione Harry e Meghan” per dare spazio ai due temi già citati, da cui dipende la vita di milioni di persone.