La "puntura" di droga dello stupro: il fenomeno choc in discoteca

Una valanga di denuncie sta sommergendo la Francia per quello che viene considerato il nuovo fenomeno del "piqûres sauvages" (letteralmente punture selvaggie, ndr). Ad aggiungersi al fenomeno dei drink con la "droga dello stupro", ora nelle discoteche la cosa che si teme di più è quella di venire punti da alcune iniezioni con sostanze stupefacenti. È quanto riporta Le Figaro, elencando una lunga serie di denunce avvenute in tutto il Paese durante serate in discoteca o festival musicali.

Domenica, un ventenne di Tolone è stato rinviato a giudizio, nell’ambito di un’indagine sulle punture che avrebbero riportato alcuni ragazzi che stavano assistendo a un concerto sulla spiaggia del Varo. Ma le denunce non si limitano alla Costa. A Belfort, sei persone hanno denunciato di essere state punte nel corso di un festival musicale tenutosi nel weekend. Altre quattro hanno sporto denuncia per le stesse cause nel Gers, vicino a Tolosa, dopo il festival Pentecostavic a Vic-Fezensac. Secondo i rapporti ospedalieri: " Ad alcuni ragazzi non è successo nulla, altri invece sono stati vittime di forti malesseri. Ma in ognuno di loro è stata riscontrata la presenza di punture ".

Il fenomeno assume contorni oscuri perché a detta del pm che sta conducendo le indagini, solo una parte delle persone a cui sono state iniettate sostanze come Rohypnol o Gamma Hydroxybutyrate (GHB) (le cosidette droghe dello stupro) hanno sporto denuncia. Si pensa quindi che il numero delle vittime sia molto più alto. Il fenomeno purtroppo non è nuovo in Europa. Nel Regno Unito, lo scorso autunno, c'era stata un’ondata di testimonianze di studenti drogati a loro insaputa tramite le iniezioni. A novembre si erano registrati i primi casi anche in Svizzera.