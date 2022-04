"Ricchi grazie a Putin": perché gli oligarchi non tradiscono lo Zar

Le sanzioni internazionali imposte al presidente russo Vladimir Putin gli fanno il solletico: non saranno quelle a porre fine al conflitto, non in questo momento. Discorso diverso, perché certamente più efficaci, sono le sanzioni contro gli oligarchi russi nell'orbita dello zar, i quali potrebbero esercitare pressioni su Putin affinché cambi rotta sulla guerra in Ucraina. E invece non lo fanno. Anzi, chi si è azzardato a provarsi a sedere a un tavolo per negoziare, Abramovich, ha fatto la fine che ha fatto (sospetto avvelenamento). Secondo William F. Browder, finanziere e attivista politico britannico di origine americana che in passato è stato il più grande investitore di portafoglio straniero in Russia, spiega molto chiaramente quali possono essere le ragioni.

"Ecco qual è la verità"

" Gli oligarchi tengono i suoi soldi. Quindi, quando vedi un oligarca del valore di 20 miliardi di dollari, 10 miliardi di dollari sono di Putin. Non può detenere denaro a proprio nome ", spiega Browder al NewYorkTimes. Ecco perché il presidente russo deve dare a qualcuno i mezzi finanziari per agire. " Quando diciamo di voler sanzionare Putin, l'unico modo efficace per farlo è sanzionare gli oligarchi. E il motivo non è né per convincerlo a cambiare idea né per convincere gli oligarchi a rovesciarlo: è fondamentalmente per impedirgli di usare questi soldi per portare a termine questa guerra in futuro ", sottolinea chiaramente.

La sudditanza degli oligarchi

Al giornalista che, quindi, gli domanda perché gli oligarchi non si oppongano al loro capo è molto semplice: qualsiasi oligarca che lo avesse fatto " sarebbe stato immediatamente arrestato, impoverito e ucciso ". Gran parte della loro vasta ricchezza è detenuta per conto del signor Putin. " Loro sono ricchi con il permesso e il piacere di Vladimir Putin ", i quali non sono uomini d'affari come intendiamo noi, e cioé inseriti in un sistema capitalista democratico: sono servi del Cremlino che, a sua volta, è una persona sola. In passato, Putin ha già impoverito e tolto tutto a persone a lui molto vicine " creando un'onda d'urto in tutta la comunità degli oligarchi. Nessuno di loro ha il coraggio di resistergli, in alcun modo o forma", si legge nel Messaggero. Ecco spiegato il segreto di Pulcinella: Putin continuasse a fare i suoi sporchi comodi che noi ce ne andiamo a svernare alle Maldive, a Dubai o altrove. Ma continuiano a navigare nel benessere.

"A Putin non interessa il loro pensiero"