Ricoverato per un malore il principe Filippo: "Motivi precauzionali"

Articolo in aggiornamento

Ricoverato al King Edward di Londra il principe consorte Filippo, marito della Regina Elisabetta II. Buckingham Palace ha reso noto che si tratta solo di una misura precauzionale e che il principe dovrà restare presso l'ospedale per alcuni giorni per sottoporsi ai controlli. Il ricovero è stato deciso a seguito di un malore accusato dal principe Filippo, la cui natura non è ancora nota.