Riparte l'offensiva di Mosca nel Donbass | La diretta della guerra

La pausa operativa dell’esercito russo è terminata. Da Mosca, il Ministero della Difesa ha ordinato alle sue truppe impegnate in Ucraina di incrementare le azioni offensive su tutti gli assi. Sergej Shoigu, potente ministro della Difesa, avrebbe impartito quest’ordine sia al comandante generale dell’esercito del gruppo meridionale, Sergej Surovikin, che al comandante del gruppo centrale, colonnello generale Alexander Lapin.

Anche se l’ingresso in una nuova fase del conflitto appare evidente, dovranno probabilmente trascorrere diversi giorni prima che il ritmo della ripresa dell’offensiva russa acquisti intensità. A proposito di intensità, c’è, da capire se la riduzione degli attacchi dell’artiglieria russa lungo l’asse Slovyansk-Bakhmut sia fin qui stata dovuta effettivamente alla citata pausa operativa decisa dal Cremlino oppure al risultato dei contrattacchi ucraini. Il mistero sarà chiarito molto presto.

Scendendo più nel dettaglio, secondo quanto riportato dal think tank Institute for the Study of War (ISW), Mosca potrebbe aver ordinato alle forze russe di prendere il controllo dell’intero oblast di Kharkiv. E questo nonostante la presunta bassa possibilità di successo. Nel frattempo le truppe di Vladimir Putin hanno condotto attacchi di terra limitati intorno a Siversk e Bakhmut. Lo Stato Maggiore di Kiev sostiene che l’esercito russo si starebbe organizzando per avanzare verso Slovyansk e Barvinkove.

Sulla carta, i russi possono effettivamente tentare l’avanzata a sud-est di Barvinkove per supportare le operazioni verso Slovyansk o per aprire linee parallele di avanzata verso Kramatorsk. Certo è che nelle ultime ore Mosca ha condotto attacchi aerei e di artiglieria contro gli insediamenti ucraini dislocati lungo il confine tra Kharkiv-Donetsk, a nord-ovest di Slovyansk, e hanno colpito Bohorodychne, Dibrovne, Mazanivka, Mykilske e Novomykolaivka.

La diretta

Ore 8:09 | Tre civili uccisi da bombe russe nel Donetsk

Tre civili sono stati uccisi e 12 sono rimasti feriti durante i bombardamenti delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk (est) nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta Ukrinform. Kyrylenko ha precisato che due persone sono morte a Udachne e una a Pokrovsk.

Ore 7:42 | Pentagono: "100-150 civili uccisi nelle ultime due settimane"

Sono 100-150 i civili uccisi in Ucraina nelle ultime due settimane a causa degli attacchi russi, secondo stime di un alto funzionario del Pentagono. Alla domanda se ritiene che il conflitto è entrato in una fase di stallo, il funzionario - che ha preso la parola durante un briefing - ha detto che "probabilmente" è ancora "troppo presto" per fare una considerazione del genere.

Ore 7:00 | Kiev: "Mosca sta preparando nuova offensiva"

Le forze russe stanno preparando una nuova offensiva. Lo ha annunciato Vadym Skibitsky, un funzionario della direzione intelligence del ministero della Difesa di Kiev, citato dal Kiev Independent. Secondo il funzionario, le attività militari della Russia indicano "indubbiamente che sono in corso preparativi per una nuova offensiva".

Ore 6:30 | In attacco russo a Vinnytsia 23 morti 202 feriti

Si sono concluse le operazioni di soccorso a Vinnytsia, città dell'Ucraina centrale colpita da missili russi mjei giorni scorsi. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il bilancio dei soccorritori è di 23 morti, 202 feriti e un disperso. I missili che hanno colpito il centro città il 14 luglio hanno distrutto 55 abitazioni e 42 veicoli.

Ore 6:00 | Zelensky: "Continueremo a conquistare territori occupati"

L'Ucraina ha riconquistato alcune aree occupate dai russi e continuerà a lottare per riconquistare il territorio. A dirlo è il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. "Siamo già riusciti a liberare parte del territorio occupato dopo il 24 febbraio", ha detto. "Gradualmente libereremo altre regioni del nostro paese che sono attualmente occupate", ha assicurato Zelensky.