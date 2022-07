"Mosca usa la centrale nucleare di Zaporizhzhia come base missilistica" | La diretta

"La Russia sta usando la centrale nucleare di Zaporizhia come base per immagazzinare armi, tra cui sistemi missilistici, e per bombardare le aree circostanti dell'Ucraina". A lanciare l'allarme nelle scorse ore sui media ucraini, è stato Pedro Kotin, presidente dell'agenzia nucleare ucraina Energoatom. "La situazione è estremamente tesa - ha proseguito - con circa 500 soldati russi che controllano l'impianto. Gli occupanti portano lì i loro macchinari, compresi i sistemi missilistici, dai quali bombardano l'altra sponda del fiume Dnipro e il territorio di Nikopol". La centrale di Zaporizhzhia, situata nella località di Energodar, è nuovamente tornata quindi sotto i riflettori. Nei primi giorni di marzo è stata al centro di numerose polemiche tra Kiev e Mosca. Gli ucraini, in particolare, avevano accusato i russi di aver lanciato missili contro l'impianto. Dal canto loro, i russi hanno negato questa circostanza. Ad ogni modo, la centrale è stata poi presa dalle truppe del Cremlino che da allora la controllano. Quando si parla della centrale di Zaporizhzhia, inevitabilmente la tensione tra le parti aumenta. Un minimo incidente nell'impianto potrebbe avere conseguenze molto gravi, peggiori anche del disastro di Chernobyl del 1986.

Sul campo intanto proseguono i bombardamenti. L'ultimo grave in ordine di tempo ha riguardato, poco dopo la mezzanotte, la città di Dnipro. Diversi i missili che hanno colpito anche il suo centro urbano, al momento si contano tre vittime e 15 feriti, il bilancio però potrebbe aggravarsi. Lungo la linea del fronte invece, i combattimenti via terra sono al momento limitati a pochi quadranti. L'impressione è che sia i russi nel Donbass che gli ucraini nel sud del Paese, stiano riorganizzando le truppe in vista di futuri attacchi.

La diretta:

Ore 8:12 | Londra: "Offensiva russa al momento è di portata ridotta"

"Le operazioni offensive russe rimangono di portata ridotte, con i combattimenti a ovest di Lysychansk incentrati su Siversk e Bakhmut. Questo nonostante le affermazioni russe di essere entrati nella periferia della città di Siversk all'inizio della settimana. La Russia ha già fatto dichiarazioni di successo premature e false. Questo è probabilmente almeno in parte volto a dimostrare il successo in patria e a rafforzare il morale dei combattenti". Lo si legge nel bollettino quotidiano dell'intelligence militare di Londra riferito alla situazione sul campo in Ucraina.

Ore 6:50 | Kiev: "Russi usano centrale nucleare di Zaporizhzhia come base missilistica"

"Gli occupanti portano nella centale nucleare i loro macchinari, compresi i sistemi missilistici, dai quali bombardano l'altra sponda del fiume Dnipro e il territorio di Nikopol". L'accusa contro i russi è arrivata da Pedro Kotin, presidente della società ucraina per l'energia nucleare. "Controllano fisicamente il perimetro - ha aggiunto - I macchinari pesanti degli occupanti e i camion con armi ed esplosivi rimangono sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia".