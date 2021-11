La risoluzione del sesto Plenum che disegna la Cina del futuro

Dall’8 all’11 novembre si è svolta a Beijing la sesta Sessione plenaria del XIX Comitato centrale del Pcc. Questo è un anno particolare, dal momento che ricorre anche il centenario della fondazione del Partito comunista cinese. La comunità internazionale ha dunque prestato molta attenzione alla Sessione. L’agenzia stampa Reuters ha scritto che l'evento, tenutosi a porte chiuse, è considerato dal mondo un importante incontro dal significato globale e storico. Il Guardian si è soffermato su un particolare non da poco: la Sessione ha pubblicato una risoluzione sulla storia del Partito che influenzerà la politica e la società della Cina per i prossimi decenni.

Per quanto riguarda la centenaria storia del Partito comunista cinese, Fabio Parenti, professore italiano di relazioni internazionali, ritiene che al momento della sua fondazione, 100 anni fa, il Pcc abbia stabilito la sua posizione fondamentale, ovvero mettere il popolo al centro e servirlo. Inoltre, come partito politico, il Pcc può aiutare la Cina e il mondo a risolvere diverse questioni.

Il professor Parenti ha inoltre affermato che il Pcc ha ottenuto una serie di risultati, tra cui l’eliminazione della povertà assoluta, che costituiscono una vittoria per il popolo cinese e per l’umanità tutta. Dall’altro lato, il Pcc sta affrontando attivamente le sfide presenti, e si sta costantemente spendendo per il progresso tecnologico, con l’obiettivo di realizzare il grand e ringiovanimento della nazione cinese.

La risoluzione del Plenum

La risoluzione chiave approvata dal Comitato centrale del Partito Comunista Cinese durante la sesta Sessione plenaria sarà un documento politico di importanza fondamentale che, secondo gli analisti, potrebbe tracciare la direzione del Partito per i prossimi decenni.

La risoluzione, un documento di riferimento che è stato solo il terzo di questo tipo in 100 anni di storia del Partito, segna gli sforzi compiuti da quest’ultimo per attingere alle sue esperienze storiche e delineare la road map per il futuro in un nuovo punto di partenza storico per la nazione, ha detto Han Qiang, decano della Scuola di Marxismo presso l'Università di Studi Esteri di Pechino. " L'adozione della terza risoluzione storica aiuterà il Partito a tracciare gli obiettivi e una linea d'azione più chiara per il futuro. Aiuterà anche il Partito e la nazione a rafforzare la loro fiducia nella teoria, nel percorso, nel sistema e nella cultura del socialismo con caratteristiche cinesi ", ha affermato.

Questa importantissima risoluzione funzionerà da scudo per il Partito e per il popolo contro il nichilismo storico, migliorerà la capacità di quest’ultimo di proteggersi da tendenze ideologiche malsane e sarà significativa per la nazione, che così potrà cogliere le opportunità offerte da questo periodo di importanza strategica mentre affronta situazioni esterne senza precedenti, ha aggiunto.

Tale sintesi dei principali risultati e delle esperienze storiche è fondamentale per sostenere risolutamente l'autorità e la leadership del Comitato Centrale del Partito e garantire che l'intero PCC possa marciare all'unisono, secondo quanto dichiarato dopo la riunione dell'Ufficio Politico ad agosto.

Una svolta storica

Qu Qingshan, capo dell'Istituto di Storia e Letteratura del Partito del Comitato Centrale del PCC, ha scritto in un articolo pubblicato questo mese che le due precedenti risoluzioni del Partito su questioni storiche, adottate rispettivamente nel 1945 e nel 1981, avevano unificato i pensieri del Partito in momenti particolarmente critici, rafforzato l'unità del Partito e offerto una garanzia chiave per il suo successo.

La stesura di questi due documenti è stata guidata rispettivamente dai defunti leader Mao Zedong e Deng Xiaoping, e sono stati entrambi prodotti in momenti storici chiave, aprendo la strada all'unità del Partito e tracciando percorsi per il futuro, ha scritto. Anche la tempistica della risoluzione è simile ai due documenti precedenti. Per il Partito, che ha in programma di tenere il suo 20esimo Congresso Nazionale l'anno prossimo, il significato della risoluzione potrebbe essere ancora più importante, hanno detto gli analisti.

Wang Feng, professore associato di storia del PCC presso la School of Marxism dell'Università Normale di Pechino, ha affermato che questa risoluzione rappresenta una mossa significativa che consentirà al più grande partito politico del mondo di interpretare le narrazioni storiche chiave in un momento storico particolarmente delicato.

I prossimi obiettivi

Il PCC, dopo aver raggiunto l’obiettivo del primo obiettivo centenario, di edificare una società moderatamente prospera sotto ogni profilo, ha ora intrapreso un nuovo viaggio per fare della Cina una forte nazione socialista entro la prima metà del secolo, ha detto. La riunione dell'Ufficio politico di ottobre ha evidenziato la necessità di continuare a governare il Partito in modo rigoroso e di continuare a mantenere uno stretto legame con il popolo.

Il Partito deve essere sempre pronto a proteggersi da potenziali pericoli in tempo di pace, continuare ad andare avanti nel suo progetto di auto miglioramento per unire la nazione nella lotta incessante condotta allo scopo di donare al popolo una vita migliore. Alcuni analisti hanno anche sottolineato il ruolo fondamentale della risoluzione nel trasmettere soluzioni e esperienze della Cina ad altri paesi e nell’offrire una risposta a coloro che cercano di minare la legittimità del PCC e diffamare il percorso dello sviluppo della Cina. In molte occasioni, Xi Jinping ha sottolineato che la crescita della Cina offrirà maggiori opportunità al mondo.