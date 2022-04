"La risposta ucraina funziona, ma l'ideologia di Putin…"

L'esercito russo di Putin, pian piano, batte in ritirata abbandonando le velleità di conquistare l'intera Ucraina. Come abbiamo scritto sul Giornale.it è nel Donbass che le forze di Kiev si aspettano un attacco dopo il ridispiegamento di ingenti forze di Mosca verso la parte orientale del Paese. Più tranquilla la situazione a Kiev, dove oramai secondo l'intelligence della Gran Bretagna i russi hanno ultimato il ritiro dalle aree a nord della capitale. E proprio sul contesto militare di Kiev nella notte sono arrivate importanti notizie dal Pentagono: il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha dichiarato come oramai, in base alle informazioni in suo possesso, è possibile dire ufficialmente che " Vladimir Putin ha definitivamente rinunciato a prendere Kiev ".

"La Russia ha raggiunto il suo culmine"

" Il gigante russo arranca, potrebbe esser finito in trappola e rischia lo scacco ", ha affermato senza mezzi termini al Messaggero Francesco Strazzari, ordinario di Relazioni internazionali alla Scuola Sant'Anna di Pisa, tra i più grandi esperti di conflitti e sicurezza, spiegando come i soldati russi siano in difficoltà anche a fare retromarcia per trasferirsi nel Donbass. " Per ogni carro armato di Mosca perso in combattimento, un altro è stato perduto per un guasto tecnico o abbandonato - spiega al quotidiano romano - la Russia ha raggiunto il culmine della sua forza d'urto: o passava a bombardamenti indiscriminati peggiori di quelli già visti, o per non rimanere impantanata doveva cercare un tipo diverso di profondità strategica. Ci sta provando" .

Cosa può fare Putin

A questo punto gli scenari sono due: se non si avrà un'escalation verticale, se non cambieranno cioé le forze in campo e il conflitto si mantiene più o meno come quello di adesso, considerato dall'esperto ad " alta intensità ma convenzionale ", la Russia non riuscirà ad avere la meglio, l'esercito ucraino potrà controllare il nemico e usufruire dei nuovi aiuti in arrivo da Europa e Stati Uniti. Discorso diverso se Putin dovesse utilizzare armi chimiche o batteriologiche, a quel punto lo scenario cambierebbe diventando imprevedibile. Alla fine della fiera, o la Russia dovrà cedere perché " non si capisce come possa vincere, o le si dà la possibilità di raggiungere un obiettivo, a sud e a est, e si va a una tregua di fatto che poi si consolida. Ma è una prospettiva di anni ", spiega il professor Strazzari.

La reazione dello zar