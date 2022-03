Rivolta contro la cancel culture: Pullman si dimette dalla società degli autori

Philip Pullman è un celebre autore britannico di romanzi per bambini e adolescenti, noto soprattutto per la trilogia fantasy Queste oscure materie, da cui è stato anche tratto un film, La bussola d'oro del 2007. Sia i lettori che i critici considerano Pullman un degno successore di Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli, e di CS Lewis, famoso per Le cronache di Narnia. Un curriculum di tutto rispetto, che però non l'ha messo al riparo dalla gogna della cancel culture. Come riportato dal Guardian, Pullman si è dimesso dalla carica di presidente della Society of Authors (SoA) dopo aver difeso il libro di Kate Clanchy, Some Kids I Taught and What They Taught Me, colpevole, secondo la stampa progressista, di aver ritratto alcuni dei suoi ex allievi in modo "razzista", e dunque finito nel tritacarne della cancel culture e dell'ossessione liberal per il politicamente corretto. In una lettera inviata al comitato di gestione della SoA questo mese, l'autore britannico ha affermato che " non sarebbe stato libero di esprimere la sua opinione personale " finché fosse rimasto presidente. Pullman, che rimarrà un membro del consiglio sindacale, ha affermato - in un tweet poi rimosso - che coloro che hanno criticato il libro di Clanchy senza averlo letto avrebbero " trovato una casa confortevole nell'Isis o nei talebani ".

Non è stato l'unico a dimettersi. Anche Marina Warner, autrice e storica, professoressa di inglese all'All Souls College di Oxford, ha spiegato al Telegraph le ragioni delle sue dimissioni: " Quello che sta accadendo è un revival della vecchia gogna. Vogliamo sistemare le cose su razzismo e pregiudizio. Ma stanno creando un'atmosfera di repressione e ansia ". Lo stesso ha fatto anche Carmen Callil, fondatrice di Virago Press.: " La mia preoccupazione è che editori e agenti non dovrebbero comportarsi come hanno fatto nei confronti di Kate Clanchy e Philip Pullman. Dovrebbero essere i servitori degli scrittori. Non si limitano a bandire le persone ".

Pullman si dimette contro la cancel culture

Nel frattempo, le polemiche sul libro di Clanchy sono continuate, dopo che il suo editore l'ha mollata a gennaio a seguito delle accuse di razzismo. Il dibattiti sul lavoro di Clanchy e sul politicamente corretto nell'industria editoriale si sono riaccesi a dicembre quando Clanchy ha scritto un articolo per la rivista Prospect intitolato " Com'è essere cancellati ". Ciò ha fatto seguito a un articolo del Telegraph sulla crisi della narrativa letteraria, in cui l'editore Pan Macmillan Philip Gwyn Jones ha espresso "rimpianti" per come lui e i suoi colleghi avevano gestito la critica iniziale del libro di Clanchy.

Dal canto suo Pullman ha spiegato che è stato "un privilegio" ricoprire la carica di presidente e ha aggiunto: " I recenti eventi hanno reso evidente che quando sorge una divergenza di opinioni, non esiste un modo semplice per risolverla all'interno della costituzione o delle pratiche consolidate della società" ha osservato. " Quando è diventato chiaro che le mie affermazioni venivano considerate come se rappresentassero le opinioni della società nel suo insieme (sebbene non facessero nulla del genere e non fossero intese a farlo), e che ero pressato da persone sia dentro e fuori dalla società per ritrattarle e scusarmi, mi sono reso conto che non sarei stato libero di esprimere le mie opinioni personali finché fossi rimasto presidente. Stando così le cose, con grande rammarico e dopo una lunga riflessione ho scelto di dimettermi ". Pullman è membro della SoA da 35 anni. Il suo primo mandato quinquennale come presidente è iniziato nel 2013 ed è stato eletto per un secondo mandato che sarebbe dovuto scadere nel 2023.

Il politicamente corretto manda al rogo i libri degli scrittori troppo bianchi

Il problema della cancel culture riguarda tutto il mondo anglosassone. Come già scritto sulle colonne di questo giornale, in tutto il Nord America è in atto una vera e propria ondata di censura da parte dei consigli scolastici, intenti a liberare i curriculum dalle "influenze coloniali" o "incentrate sui bianchi". Come riportato di recente da Radio-Canada, l'Ontario Providence Catholic School Board ha recentemente distrutto circa 5.000 libri per bambini che avrebbero "stereotipato" i nativi americani. Il consiglio scolastico ha soprannominato i roghi letterali dei libri come una cerimonia di "purificazione", volta a "seppellire le ceneri del razzismo, della discriminazione e degli stereotipi nella speranza che cresceremo in un paese inclusivo in cui tutti possano vivere in prosperità e sicurezza". Inutile sottolineare che non è certo con un rogo di libri che si combatte contro il razzismo, anzi. Il politically correct sembra concretizzare ciò che Ray Bradbury immaginava nel suo romanzo distopico Fahrenheit 451: ovvero la temperatura alla quale bruciano i libri in un futuro oscuro dove non è concesso leggere. Futuro che non sembra essere affatto lontano, dopotutto.