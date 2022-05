Rooney e Vardy alla sbarra: la sfida delle wags

I processi hanno sempre scatenato una curiosità morbosa nelle persone, specialmente se riguardano personaggi famosi. L'ultimo caso emblematico è il processo che vede come protagonisti Amber Heard e Johnny Depp, che in un tribunale della Virgina stanno riversando l'uno sull'altra e viceversa accuse gravissime. Ma, anche se con un altro tenore e altri contenuti, c'è un altro processo che dall'altra parte dell'oceano sta conquistando l'interesse dell'opinione pubblica ed è quello tra Coleen Rooney e Rebekah Vardy. Due nomi che a noi dicono poco ma che nel Regno unito hanno una notevole fama. Si tratta, infatti, delle mogli di due dei calciatori più famosi d'Inghilterra, Wayne Rooney e Jamie Vardy.

Perché hanno deciso di affrontarsi in tribunale? Le due wags (così si chiamano le mogli dei calciatori da quelle parti) pare fossero molto amiche, tanto da scambiarsi anche informazioni e confidenze private. Tuttavia, a un certo punto pare che racconti con dettagli strettamente personali di Coleen Rooney siano in qualche modo arrivati ai tabloid britannici, che amano questo genere di scoop. La moglie dell'attuale allenatore del Derby County, avendo la certezza di aver rivelato certi dettagli solo a poche sue amiche, ha deciso di scoprire quale fosse la talpa e così, dopo aver astutamente raccontato versioni diverse di uno stesso accadimento, nel momento in cui i tabloid hanno riportato una delle versioni, Coleen Rooney ha capito quale delle sue amiche rivelasse i suoi segreti alla stampa.

Niente di nuovo, a tutti è capitato di avere un amico o un'amica così, ma in questo caso si è finiti in tribunale, perché dopo essere stata messa pubblicamente alla berlina, Rebekah Vardy ha negato qualunque responsabilità e ha deciso di denunciare la sua ormai ex amica per diffamazione. È importante sottolineare che non ci sono rivelazioni scottanti o segreti inconfessabili ma piccole curiosità che anche il tribunale aveva considerato di scarso interesse.

I soldi? Non sono un problema per nessuna delle due. Nonostante il giudice abbia proposto di concludere la disputa con un patteggiamento, entrambe hanno preferito andare avanti per prevaricare l'una sull'altra e arrivare a una verità giudiziale. Dopo le accuse mosse pubblicamente da Coleen Rooney, Rebekah Vardy è stata raggiunta da una mole straordinaria di minacce e insulti sul web, una pratica ormai consolidata che rende i social un luogo sempre meno piacevole da frequentare. Ora sarà il giudice a decidere chi ha ragione, mentre le due donne si sfidano in Aula a colpi di rivelazioni bizzarre l'una sull'altra.