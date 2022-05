"Mi ha infilato le dita nelle parti intime per cercare la cocaina". La deposizione choc di Amber Heard contro Depp

Il processo milionario che vede imputata Amber Heard dopo la denuncia per diffamazione del suo ex marito, Johnny Depp, ha assunto contorni grotteschi. È diventata quasi una saga, una serie tv a puntate per le milioni di persone che non aspettano altro che l'udienza successiva per conoscere nuovi dettagli scabrosi della separazione, in un processo che sta facendo chiacchierare il mondo intero. Johnny Depp ha chiesto 50 milioni di risarcimento alla sua ex moglie per aver scritto in un articolo che lui avrebbe perpetrato ai suoi danni violenza domestica. Da qui si è scatenato una sorta di effetto domino un cui entrambe le parti sembrano fare a gara a chi racconta alla giuria e al giudice, quindi anche al pubblico, i dettagli più sordidi di quella relazione, naufragata in un mare di rancori.

" Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All'inizio ho riso, pensavo che scherzasse ", ha dichiarato Amber Heard ai giudici. L'attrice, poi, è entrata nei dettagli di quell'episodio: " Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano. C'era un barattolo di cocaina vicino ". Ma durante la sua deposizione, se possibile, Amber Heard ha raccontato di un episodio ancora più forte, ossia di quando Johnny Depp le avrebbe infilato le dita nelle sue parti intime alla ricerca di cocaina.

" Urlava contro di me, alla fine sono tornata nella zona della camera da letto e lui mi ha seguita. Stava cercando qualcosa. Sono andata in bagno e quando sono uscita mi ha chiesto dov’era e da quanto tempo la stavo nascondendo ", ha detto l'attrice sottintendendo che si stesse parlando della cocaina. Poi, il racconto entra nei dettagli: " Ha iniziato ad accarezzarmi, mi ha strappato il vestito. ­ Mi ha afferrato il seno, mi ha toccato le cosce, mi ha strappato le mutande e ha iniziato a cercare nella cavità. Ha detto che stava cercando la sua cocaina, la sua coca. Mi ha infilato le dita dentro. Sono rimasta semplicemente lì, a fissare quella luce, non sapevo cosa fare. Ha girato le dita ".

Questi sono solo alcuni dei passaggi della deposizione di Amber Heard nel tribunale di Fairfax, in Virgina, dove si sta tenendo il processo. La durata prevista è di sei settimane e il responso dei giudici dovrebbe essere reso noto più o meno nei primi giorni di giugno.