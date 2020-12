Rudolph Giuliani ha il Covid e i dem lo deridono: "E' il karma, gli sta bene"

Rudolph Giuliani ha contratto il Covid-19, come affermato dalla Cnn nella giornata di domenica 6 dicembre. Appreso del contagio del suo avvocato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha prontamente augurato all’ex sindaco di New York di guarire presto dal “China virus” , come Trump ama definire il Covid.

Giuliani ha ringraziato per gli auguri di pronta guarigione e ha fatto sapere dall’ospedale in cui è ricoverato di sentirsi bene e di essere curato al meglio. Ma non tutti si sono limitati ad augurare al 76enne, che ha subito un intervento alla prostata in passato per un tumore, di guarire il prima possibile. C’è chi ha attaccato il legale di Trump, al suo fianco nella lotta per dimostrare i presunti brogli elettorali dei democratici, per le sue posizioni considerate “ negazioniste ” riguardo al virus. Giuliani ha più volte partecipato ad eventi senza indossare la mascherina, attirandosi le ire dei più intransigenti sostenitori delle misure anti Covid, i quali si sono riversati in massa sui social, commentando la notizia con le solite frasi riservate a chi si discosta dal pensiero unico : “E' stato il karma ”, “ Gli sta bene."

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.



I’m getting great care and feeling good.



Recovering quickly and keeping up with everything. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020