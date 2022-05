"Attacco terroristico...". Scoppia una bomba nella città filorussa | La diretta della guerra

La prima novità di questo lunedì riguarda l'arrivo della guerra nel perimetro urbano di Severodonetsk. Per la verità già da giorni si erano intensificate le speculazioni circa l'inizio della battaglia urbana nell'ultima grande città dell'oblast di Lugansk ancora in mano a Kiev. Ma le difficoltà di comunicazione hanno reso quasi impossibile verificare l'effettiva situazione sul campo. Dopo la smentita della conquista di Severodonetsk, annunciata domenica mattina dal leader ceceno Ramzan Kadyrov, nella notte è stato l'esercito di Kiev a confermare comunque l'esistenza di combattimenti strada per strada nei quartieri di periferia. "Le forze russe - si legge nell'ultimo report dei comandi militari regionali di Lugansk - sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk". Nella notte era stato il presidente ucraino Zelensky a far intuire la pericolosità della situazione in città. "Mosca - ha detto in un video su Telegram - vuole Severodonetsk a tutti i costi" .

L'impressione è che dal Cremlino sia arrivato l'ordine di accelerare con i piani di conquista dei principali obiettivi russi nel Donbass. Venerdì le truppe di Mosca hanno preso Lyman, cittadina situata tra Kharkiv e Severodonetsk, nonché snodo ferroviario strategico della regione. Qualche giorno prima invece le bandiere russe sono state issate a Popasna, a ovest di Donetsk, e in diverse cittadine circostanti. Prendere nel giro di pochi giorni Severodonetsk significherebbe per la Russia poter rivendicare la conquista dell'intero oblast di Lugansk e concentrare gli sforzi per la altre due città del Donbass nel mirino, ossia Slovjansk e Kramatorsk.

Oggi intanto sono attese novità sul fronte politico. In particolare, da Bruxelles dovrebbe arrivare una nuova fumata nera sul pacchetto di sanzioni alla Russia riguardante lo stop alle importazioni di petrolio. Anche se, nelle prime ore del mattino, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, è il primo a mostrarsi ottimista dopo ore di profondo scetticismo in merito. "Credo che alla fine - ha detto - l'accordo si farà".

La diretta:

Ore 10:01 | Raid molto pesanti su Mykolaiv

In diverse località della regione di Mykolaiv si sta procedendo alla conta dei danni dopo i bombardamenti delle scorse ore. Distrutti diversi edifici, soprattutto nelle aree a est del capoluogo. Durante la notte per diverse ore hanno risuonato nella regione le sirene di allarme antiaereo.

Ore 9:19 | Esplosione Melitopol, l'obiettivo forse era il sindaco filorusso

L'esplosione avvenuta nel centro di Melitopol sarebbe stata provocata dalla deflagrazione di un'auto parcheggiata a pochi passi dalla residenza di Yevhen Balytsky, sindaco della cittadina nominato dai russi. Lo si legge sui canali Telegram di diverse testate ucraine. Sia lui che la sua famiglia sarebbero scampati all'attentato, nell'esplosione però sarebbe rimasta ferita la nipote.

A car has reportedly exploded in the Russian-occupied Melitopol, injuring three. Pro-Russian sources claim the target was the Russian-appointed head of Zaporizhya region administration, Yevhen Balytsky. He and his family are reportedly ok. — Leonid Ragozin (@leonidragozin) May 30, 2022

Ore 9:14 | Kiev: "Zelensky valuta possibilità di telefonata a tre con Erdogan e Putin"

"Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con i leader di Russia e Turchia Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, se il presidente della Federazione Russa è pronto a partecipare". Lo si legge in una dichiarazione del portavoce della presidenza ucraina, Sergiy Nikiforov.

Ore 9:07 | Ministro esteri francese in viaggio verso Kiev

Il ministro degli Esteri francese, Catherine Colonna, è in viaggio verso Kiev dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo si legge in una nota stampa del ministero transalpino. "La ministra - si legge - vuole testimoniare la solidarietà della Francia nei confronti del popolo ucraino e la sua piena determinazione a rafforzare il sostegno all'Ucraina dinanzi all'aggressione russa, sia sul piano umanitario e finanziario sia in materia di forniture di equipaggiamenti di difesa".

Ore 8:57 | Violenta esplosione a Melitopol, ci sarebbero anche feriti

Una forte esplosione è stata segnalata poco fa nel centro di Melitopol, importante cittadina all'interno della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi da inizio marzo. A riportare ufficialmente la notizia è stato Vladimir Rogov, membro dell'amministrazione filorussa della regione di Zaporizhzhia. "Oggi, verso le 7:40 - ha scritto sul proprio canale Telegram - una potente esplosione è stata udita proprio nel centro della città. Finestre e muri delle case tremavano vicino alle vie Bogdan Khmelnitsky, Sergey Kirov e Petr Doroshenko. Il centro della città era pieno di fumo nero". Secondo Rogov, ci sarebbero anche feriti tra la popolazione civile. Il rappresentante filorusso ha puntato il dito contro "il regime di Kiev", reo di aver pianificato un attacco terroristico.

Ore 8:40 | Autorità filorusse di Kherson annunciano l'inizio delle esportazioni del grano verso la Russia

"Sono iniziate le esportazioni di grano dalla regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, verso la Russia". Lo ha dichiarato sull'agenzia di stampa Rbk il vice capo dell'amministrazione militare-civile di Kherson, Kirill Stremousov. Quest'ultimo è uno dei rappresentanti della nuova amministrazione fatta insediare dai russi dopo l'inizio dell'occupazione militare della regione. "C'è ancora posto dove immagazzinare il nuovo raccolto, anche se, ovviamente, qui c'è molto grano - ha proseguito - Ora le esportazioni sono iniziate, in accordo con chi acquista dalla Federazione Russa".

Ore 8:36 | Nuovi raid nella zona di Kharkiv

L'alto comando dell'esercito ucraino ha reso noto che durante la notte sono proseguiti i raid russi contro postazioni situate all'interno della regione di Kharkiv. In particolare, sarebbero state colpite le località di Ruski Tyshky, Cherkasky Tyshky, Ruska Lozova, Pitomnyk, Borschova e Peremoha.

Ore 8:21 | Borrell: "Alla fine credo che un accordo sulle sanzioni ci sarà"

"Penso che alla fine ci sarà un accordo sul divieto di acquisto di petrolio russo". Si è mostrato ottimista, durante un'intervista su France Info, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell. "Bisognerà tenere in considerazione le condizioni di ogni Paese, ci vuole l'unanimità - ha proseguito - Quindi ci sono state delle trattative ieri e ci saranno di nuovo questa mattina. Continueremo e lavorare e penso che nel pomeriggio potremo offrire ai capi di Stato e di Governo un accordo". Nelle ultime ore da Bruxelles sono arrivate indicazioni di senso opposto, con molto scetticismo circa la firma di un accordo.

Ore 7:40 | Kiev: "Si combatte nella periferia di Severodonetsk"

"Le forze russe sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale". Lo so legge nell'ultimo report pubblicato nelle scorse ore dai comandi militari ucraini della provincia di Lugansk, a cui amministrativamente appartiene Severodonetsk. "La città - si legge - è stata bombardata dall'aviazione militare. Due civili sono stati uccisi e cinque feriti da un colpo di artiglieria caduto all'interno di un cortile dove un gruppo di persone stava preparando un pasto. Intensi combattimenti si registrano anche a Lysychansk".