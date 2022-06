La Russia avanza nel Donbass | La diretta della guerra

Nelle ultime ore l'intensità e la frequenza dei bombardamenti della Russia su Lysychansk sono aumentati. Anche se la città gemella di Severodonetsk, incastonata nel Lugansk, sembra esser diventata il prossimo obiettivo russo, le operazioni militari del Cremlino procedono anche in altre direzioni. Gli uomini di Vladimir Putin hanno infatti ottenuto guadagni marginali lungo l'autostrada E40 tanto che, secondo quanto riportato dal think tank Institute for the Study of War (ISW), potrebbero prepararsi presto per un'offensiva diretta su Bakhmut. Allo stesso tempo, Mosca sta continuando ad avanzare su Slovyansk da nord-ovest, vicino al confine tra Kharkiv e Donetsk, e ad impegnarsi in operazioni offensive a nord della città di Kharkiv. Questo rappresenta un preoccupante campanello d'allarme sul fatto che il Cremlino possa realmente avere ambizioni territoriali che vadano ben oltre il Donbass.

Eppure, direttamente dal Turkmenistan, Vladimir Putin ha dichiarato che gli obiettivi della Russia " non sono cambiati ". " L'obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa ", ha spiegato il capo del Cremlino, aggiungendo che le tattiche per raggiungere quest obiettivo " possono essere diverse ". Putin ha anche spiegato che, dal punto di vista militare, in Ucraina " tutto sta andando secondo i piani ".

Dagli Stati Uniti, intanto, gli 007 Usa hanno lanciato un doppio allarme sul conflitto ucraino. Avril Haines, numero uno dell'intelligence statunitense, ha dichiarato che Putin vuole ancora impadronirsi della maggior parte dell'Ucraina, ma che le sue forze armate sono degradate dai combattimenti in corso. Per questo potrebbero ottenere guadagni territoriali solo nel breve termine, con il rischio che la guerra si protragga " per un lungo periodo ". Ma non è finita qui, perché la stessa Haines ha fatto sapere che, complice il prolungarsi della guerra, è possibile che la Russia possa utilizzare le armi nucleari. Per l'intelligence americana, dopo quattro mesi di conflitto, Mosca ci metterà anni a ricostruire le sue forze. E " in questo lasso di tempo è possibile che le forze del Cremlino facciano affidamento su altri mezzi come i cyberattacchi, i ricatti energetici o le armi nucleari per cercare di gestire e proiettare potere e influenza a livello globale ", ha spiegato la numero uno dell'intelligence.

La diretta

Ore 9:42 | Nuovo allarme per centrale nucleare Zaporizhzhia"

Continua l'offensiva russa in Ucraina, si combatte in particolare nel Donbass mentre c'è un nuovo allarme per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica, infatti, ha comunicato di aver "perso ancora una volta la connessione remota ai suoi sistemi di sorveglianza dei dispositivi di sicurezza" installati presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Si evidenzia, quindi, "ulteriormente la necessità" che l'Aiea si rechi sul posto "molto presto", ha affermato il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Mariano Grossi.

Ore 9:00 | Filorussi: "Primo cargo con cereali lascia Berdiansk"

Ha lasciato il porto ucraino di Berdyansk, che è occupato dalle truppe di Mosca, una prima nave carica di 7.000 tonnellate di grano e protetta dalla marina russa. Lo hanno reso noto le autorità installate da Mosca in loco. "Dopo diversi mesi di fermo, una prima nave mercantile ha lasciato il porto commerciale di Berdiansk: 7.000 tonnellate di grano sono in partenza per i Paesi amici", ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione filo-russa nella regione, Evgeny Balitsky.

Ore 8:52 | Intelligence Gb: "Forze russe proseguono accerchiamento strisciante da Popasna"

Le forze ucraine continuano a mantenere le loro posizioni nella città di Lysychansk (est) dopo la loro ritirata da Severodonetsk, mentre quelle russe proseguono l'accerchiamento strisciante da Popasna - una trentina di km a sud - evitando così di attraversare di nuovo il fiume Siverskyi Donets, che divide Lysychansk da Severodonetsk: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. A livello operativo, prosegue l'intelligence, le forze russe continuano a segnare progressi limitati mentre cerano di accerchiare i difensori ucraini nel nord della regione di Donetsk avanzando da Izium.

Ore 8:00 | Milizie Lugansk: "Raffineria petrolifera Lysychansk sotto pieno controllo russo"

Il perimetro della raffineria di petrolio di Lysychansk è passato completamente sotto il controllo delle forze russe e delle milizie alleate di Lugansk. Lo ha dichiarato questa mattina l'ambasciatore della Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) in Russia, Rodion Miroshnik, sul proprio canale Telegram. "Il territorio della più grande raffineria di petrolio in Ucraina, quella di Lysychansk, è passato completamente sotto il controllo delle forze alleate. Nella zona industriale dell'impresa, le schermaglie sono in corso da diversi giorni e ora le formazioni ucraine sono state completamente scacciate dal territorio dell'impianto", ha affermato Miroshnik.

Ore 7:33 | Kiev: "Colpito un altro sistema missilistico russo sull'Isola dei Serpenti"

Le forze armate ucraine hanno colpito un altro sistema missilistico russo Pantsir sull'Isola dei serpenti, nel Mar Nero nord-occidentale, dopo quello distrutto nei giorni scorsi. Lo ha dichiarato questa mattina il Comando operativo Sud delle forze armate ucraine in un rapporto. Inoltre vengono riportati l'eliminazione di 40 militari russi e la distruzione di diverse attrezzature militari russe su tutto il fronte meridionale. Il Comando Sud riferisce poi di aver sventato ieri sera un attacco missilistico russo nella regione di Odessa.

Ore 7:30 | Stato Maggiore Kiev: russi assaltano area raffineria Lysychansk

Le truppe russe stanno prendendo d'assalto la raffineria petrolifera di Lysychansk, nella regione di Lugansk, e i combattimenti continuano. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "In direzione di Donetsk, il nemico, con il supporto dell'artiglieria, sta cercando di bloccare la città di Lysychansk e prendere il controllo dell'autostrada Lysychansk-Bakhmut", si legge nel rapporto.

Ore 6:30 | 007 Usa: possibile che Putin usi armi nucleari

Col prolungarsi della guerra in Ucraina è possibile che la Russia usi le armi nucleari. Lo ha detto la numero uno dell'intelligence Usa, Avril Haines, intervenendo ad una conferenza del dipartimento del Commercio. Per l'intelligence americana dopo quattro mesi di conflitto, Mosca ci metterà anni a ricostruire le sue forze. E "in questo lasso di tempo è possibile che le forze di Vladimir Putin facciano affidamento su altri mezzi come i cyberattacchi, i ricatti energetici o le armi nucleari per cercare di gestire e proiettare potere e influenza a livello globale", ha spiegato la numero uno dell'intelligence.

Ore 1:40 | Putin: "Tutto sta andando secondo i piani"

"Tutto sta andando secondo i piani". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, è il presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua visita in Turkemistan. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina "gli obiettivi della guerra della Russia non sono cambiati": "l'obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa", spiega Putin aggiungendo che le tattiche per raggiungere quest obiettivo "possono essere diverse".

Ore 1:35 | Putin: "Nessun attacco terroristico a Kremenchuk"

"Non c'è stato alcun attacco terroristico a Kremenchuk". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il presidente russo Vladimir Putin in occasione della sua vista in Turkmenistan. "L'esercito russo non colpisce alcun obiettivo civile. Non ce n'è bisogno, abbiamo armi moderne a lungo raggio ad alta precisione e raggiungiamo i nostri obiettivi", sottolinea ancora.

Ore 1:30 | Putin: risponderemo se truppe Nato in Finlandia-Svezia

La Russia risponderà allo stesso modo se la Nato dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti, ha affermato il presidente Vladimir Putin. "Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla Nato? Che lo facciano", ha ribadito Putin - citato dal Guardian - alla tv di Stato russa sottolineando però come "devono capire che prima non c'era alcuna minaccia, mentre ora se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati lì dovremo rispondere in modo simile e creare eguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti".