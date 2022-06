La Russia avanza verso Lysychansk e Slvoyansk | La diretta della guerra

Negli ultimi due giorni, i russi sono avanzati in diversi villaggi a sud di Lysychansk, non senza subire perdite a causa del fuoco dell'artiglieria ucraina. Le forze del Cremlino hanno continuato a guadagnare terreno a sud della città, e probabilmente la raggiungeranno nel breve periodo. Difficile, tuttavia, che la Russia riesca a conquistare rapidamente l'area di Severodonetsk-Lysychansk. Certo è che gli uomini di Vladimir Putin hanno intensificato le loro operazioni offensive verso Slovyansk, ottenendo piccoli progressi, e si sono dati da fare per interdire le linee di comunicazione ucraine lungo l'autostrada T1302 Bakhmut-Lysychansk, al fine di supportare le operazioni verso Lysychansk.

Il quadrante orientale dell'Ucraina, insomma, si è trasformato in una polveriera. " I russi si stanno avvicinando a Lysychansk, trincerandosi nelle città vicine. La città è stata bombardata da aerei ", ha dichiarato Serhiy Hayday, capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk. Sul fronte meridionale, invece, l'esercito russo si starebbe concentrando sulle operazioni difensive e, secondo il think tank Institute for the Study of War (ISW), potrebbe aver ottenuto guadagni marginali nell'oblast di Mykolaiv, tra l'altro bombardato di recente.

La Cnn, intanto, ha scritto che questa rischia di essere per l'Ucraina la settimana peggiore della caduta di Mariupol: " I rovesci subiti nei giorni scorsi, dopo settimane di decisa resistenza, segnano probabilmente la settimana più difficile per l'esercito ucraino dalla resa degli ultimi difensori a Mariupol ". Durante la sua campagna nel Donbass, la Russia si è spesso affidata ad uno schema più volte ripetuto con successo: un intenso bombardamento prima di tentare di mettere le mani sul territorio desiderato. I commenti di Hayday sopra riportati suggeriscono che le difese ucraine intorno a Lysychansk abbiano iniziato a soccombere a una potenza di fuoco russa molto maggiore, dopo settimane, appunto, di incessanti bombardamenti.

La diretta

Ore 7:40 | Stato Maggiore ucraino: "Russia punta a pieno controllo Severodonetsk e accerchiamento Lysychansk"

Le forze russe stanno concentrando i principali sforzi in direzione di Donetsk al fine di stabilire il pieno controllo di Severodonetsk, conducendo operazioni offensive per circondare Lysychansk e bloccare le principali linee logistiche. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Nella direzione di Severodonetsk, il nemico ha occupato gli insediamenti di Loskutivka e Rai-Oleksandrivka, conduce operazioni d'assalto al fine di stabilire il controllo sull'insediamento di Sirotyne, ed esegue misure preparatorie per la forzatura del fiume Seversky Donets", si legge nel rapporto.

Ore 7:30 | Al prossimo G7 Biden proporrà nuove misure contro la Russia

Nel corso della sua visita in Germania per il G7, il presidente Joe Biden proporrà ai leader alleati nuove misure per "aumentare le pressioni sulla Russia". Lo riportano i media americani citando le parole di un alto funzionario dell'amministrazione statunitense nel corso di un briefing.

Ore 7:00 | Bombardati due grandi terminal agricoli a Mykolaiv

Le multinazionali agroalimentari Bunge e Viterra hanno dichiarato che due dei loro terminal di grano nella città portuale di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, sono stati colpiti durante un attacco russo. Il terminal portuale di Evri, di proprietà di Viterra, è stato "danneggiato da un attacco missilistico", durante il quale una persoina è rimasta lievemente ferita, ha detto un portavoce del gruppo, aggiungendo che due silos erano in fiamme e un terzo danneggiato. Questo sito, acquistato nel 2020 da Glencore, società madre di Viterra, ha una capacità di stoccaggio di 160.000 tonnellate. Per quanto riguarda Bunge, le sue strutture sono state "colpite durante gli ultimi attacchi russi nella regione", ha detto una portavoce.

Ore 6:30 | Sindaco Zaporizhzhia: "Rapiti alcuni lavoratori centrale nucleare"

Diversi abitanti di Enerhodar, la città del sud dell'Ucraina in cui si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sono stati rapiti dai russi che la controllano, compresi lavoratori dell'impianto. Lo ha denunciato il sindaco Dmytro Orlov, citato dal Guardian. "Il luogo in cui si trovano alcuni di loro è ignoto. Le condizioni degli altri sono molto difficili: torturati con l'elettroshock, abusati fisicamente e moralmente", ha denunciato il sindaco.

Ore 6:00 | Governatore Lugansk: "Lysychansk sotto continui attacchi"

"I russi continuano a portare delle truppe nella direzione di Toshkivka e Zolote, vogliono accerchiare i nostri militari. Lì ci sono combattimenti in corso. Lysychansk è sotto continui attacchi. I russi hanno rinunciato di attarversare il fiume Siverskyy Donets". Lo riferisce il Governatore di Lugansk su Telegram, Serhiy Hayday.

Ore 6:00 | Johnson: "Slancio Mosca rallenterà nei prossimi mesi"

L'intelligence britannica prevede che lo slancio offensivo della Russia in in Ucraina rallenterà nei prossimi mesi. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson, riporta il Guardian. "Il nostro servizio di intelligence ritiene che nei prossimi mesi la Russia potrebbe arrivare a un punto in cui non ci sarà più alcuno slancio in avanti perché ha esaurito le sue risorse", ha detto Johnson a un gruppo di media europei. "Allora dobbiamo aiutare gli ucraini a invertire la dinamica. Discuterò di questo al vertice del G7 in Germania", ha aggiunto.