Gorbaciov ricoverato in dialisi a 91 anni

L'ex Presidente dell'Unione sovietica, il 91enne Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove si trova in dialisi. La notizia è stata comunicata a un quotidiano russo online, Gazeta.ru, dall'economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell'Istituto di economia dell'Accademia delle scienze russa, che si è recato in visita a Gorbaciov. L’ex Presidente, che era stato anche segretario generale del Partito Comunista sovietico, contrariamente a quanto era avvenuto nel 2014, non si è espresso sulla guerra in Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Sembra che il 91enne soffra di diabete e abbia problemi seri ai reni. È anche stata diffusa una foto di Gorbaciov, mentre si trova nel suo letto d'ospedale, con accanto proprio l’economista.

La malattia

La notizia delle difficili condizioni di salute di Gorbaciov era già stata data a marzo di quest’anno da Dmitry Muratov, redattore capo del giornale russo libero e indipendente Novaya Gazeta, il periodico che è sempre stato preso di mira dalla censura di Mosca a causa delle sue inchieste. In una intervista aveva rivelato: "Ho visitato Gorbaciov in ospedale. Ha compiuto da poco 91 anni e non sta bene, ma mi ha confermato che bisogna fare quanto possibile per fermare la minaccia di una guerra nucleare" .

L’ex presidente sovietico aveva subito un intervento chirurgico nel 2016, durante il quale gli era stato anche installato un pacemaker al cuore. Sempre in quell’anno, l’ex leader sovietico aveva asserito di vergognarsi dell'azione politica intrapresa dall'attuale presidente russo Vladimir Putin e dall'allora premier Dmitri Medvedev, che si è reso in ultimo protagonista di vere e proprie minacce all'Occidente.

Nel 1990 il premio Nobel per la Pace