L'incubo "Blue Whale" rispunta in Russia: morti altri due adolescenti

Sono scattate le manette in Russia per un 19enne, la cui identità non è stata ancora rivelata, accusato di essere a capo di una " rete Blue Whale " e di avere determinato la morte di due adolescenti " uccisi dai treni "; le due vittime, la 14enne Maria e il 16enne Alexander, hanno perso la vita a tre giorni di distanza l'una dall'altro, nella stessa stazione ferroviaria nella città di Lipetsk, nell'ovest del Paese. I cosiddetti " gruppi Blue Whale " sono attivi sui social network e organizzano delle " sfide " in cui i partecipanti, soprattutto minori, possono anche essere indotti a togliersi la vita; i bambini che prendono parte a tali macabri " giochi " online verrebbero sottoposti a veri e propri " lavaggi del cervello " per mano di " mentori " e quindi spinti a completare 50 passaggi, che consistono in atti di autolesionismo sempre più pericolosi e che culminano nel suicidio.

Del ragazzo fermato con l'accusa di gestire la rete digitale della morte e di spingere dei minori al suicidio si sa solo, oltre all'età, che è originario della città di Yessentik, nel sudovest del Paese. I poliziotti hanno provveduto ad arrestare tale 19enne dopo lunghe indagini condotte dai servizi di sicurezza federali in dieci regioni della Russia; accertamenti sono comunque ancora in corso allo scopo di risalire a eventuali complici dell'indagato. A incastare il 19enne sono state, è filtrato da ambienti vicini agli inquirenti, le testimonianze di 50 bambini contattati dagli investigatori. Se verrà condannato, il soggetto arrestato rischia, per il reato di capeggiare " gruppi distruttivi " responsabili di promuovere tra i giovani la depressione, la violenza e condotte pericolose, tra gli otto e i 20 anni di carcere.