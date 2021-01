Scomparsa Merlina uno dei corvi della torre di Londra. Presagio nefasto per gli inglesi

" Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male " così diceva il grande Eduardo De Filippo e in questo momento questa frase si sposa perfettamente con quello che sta succedendo in Inghilterra dove, ormai da settimane è sparita Merlina, uno dei corvi della torre di Londra. Di lei non si sa più niente e si teme che sia morta. Fin qui niente di strano se non fosse per il fatto che per gli inglesi questo rappresenta un lugubre presagio. Una leggenda che risale a re Carlo II racconta infatti che se il numero dei corvi che abitano nella Torre scende sotto i sei, la Gran Bretagna andrà in pezzi.

La cosa farà sorridere ai più, ma stando ai fatti l’Inghilterra in questo momento non sta vivendo un periodo particolarmente roseo (e per la prima volta non si parla di Harry e Meghan che il volo lo hanno già preso). Il covid sta colpendo molto duro, soprattutto proprio con la variante inglese. Inoltre la Scozia è sempre più vicina a chiedere la secessione e in tutto questo la morte di Merlina sembra essere l’ennesimo campanello d’allarme.

Sono setti i corvi che risiedono attualmente nella Torre dopo la scomparsa di Merlina, ne mancherebbero quindi solo due prima dell’”apocalisse”. Gli inglesi sperano nell’arrivo di un pulcino che possa in qualche modo mettere al riparo dai cattivi presagi e per questo è stato lanciato già dal 2018 un programma di ripopolazione. Un anno è mezzo fa erano nati quattro uccellini, ma tre furono donati proprio in virtù di questo programma.

Tornando indietro nel tempo, già durante la seconda guerra mondiale gli inglesi temettero il peggio quando di corvi, nella Torre, ne rimase solo uno. In quell’occasione scese in campo addirittura Wiston Churchill che ordinò l’immediato ripopolamento e si assicurò sul fatto che non dovessero mai scendere sotto i sei.

Gli inglesi tengono così tanto a questi uccelli che per prendersi cura di loro c’è addirittura il “Maestro dei corvi”, che vive in un appartamento privato nella Torre e dedica tutto il suo tempo soltanto a loro. Quello che c’è attualmente si chiama Chris Skaife e ricopre questo ruolo dal 2011. Legatissimo ai pennuti, Chris non fa mancare nulla agli uccelli che nutre personalmente ogni giorno con carne cruda e biscotti inzuppati nel sangue.