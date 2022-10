Scudo aereo ed esercitazione nucleare: così la Nato contrasterà lo Zar

Nessun dialogo con Vladimir Putin, sì alla richiesta di nuove sanzioni contro la Russia e al sostegno per " una difesa area adeguata ", una specie di scudo per difendere l'Ucraina dalla possibile recrudescenza degli attacchi militari russi. Sono queste le richieste e le annotazioni che Volodymyr Zelensky ha esposto ai leader del G7 riuniti in videoconferenza. La tensione resta altissima e potrebbe ulterioremente salire. Anche perché la prossima settimana è in programma un'esercitazione Nato di deterrenza nucleare.

Le richieste di Zelensky

" La Russia ha iniziato una nuova fase dell'escalation " della guerra in Ucraina e per questo " sono necessarie nuove sanzioni " contro Mosca. Non ha usato mezze misure Zelensky nel chiedere ai 7 leader dei paesi industrializzati di aumentare la pressione all'indirizzo di Putin. Il presidente ucraino ha quindi spiegato che " non può esserci dialogo con questo leader della Russia che non ha futuro ".

" I colloqui possono essere o con un altro capo della Russia che rispetterà la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell'umanità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina o in una configurazione diversa, in modo che il terrorista principale non abbia l'opportunità di influenzare le decisioni chiave attraverso il terrore ", ha scritto Zelensky su Telegram. " Ora una persona sta bloccando la pace ed è a Mosca ", ha aggiunto il presidente ucraino riferendosi a Putin.

Sul fronte militare Zelensky ha chiesto ai leader del G7 di aiutare l'Ucraina a creare uno scudo aereo per proteggersi dagli attacchi della Russia. " Vi chiedo di aumentare lo sforzo generale per aiutare finanziariamente la creazione di uno scudo aereo per l'Ucraina. Milioni di persone saranno grate al G7 per un simile aiuto" , ha detto Zelensky. " È necessario un tetto massimo per le esportazioni di petrolio e gas dalla Russia: zero profitti per lo Stato terrorista. Tali passi possono avvicinare la pace: incoraggeranno lo Stato terrorista a pensare alla pace, e a quanto non sia redditiva la guerra ", ha quindi concluso il presidente ucraino.

Le esercitazioni Nato e il supporto del G7

È in un clima del genere che la Nato si appresta ad effettuare un'importante esercitazione militare. " La prossima settimana la Nato terrà un'esercitazione di deterrenza nucleare pianificata da molto tempo, prima dell'invasione dell'Ucraina. È un addestramento di routine, che avviene ogni anno ", ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa in vista della riunione ministeriale di domani.

" Giovedì presiederò una riunione regolare del gruppo di pianificazione nucleare. Lo scopo della deterrenza nucleare della Nato è sempre stato quello di preservare la pace, scoraggiando l'aggressione ", ha aggiunto. Per quanto riguarda le " minacce velate " di Putin sul possibile uso di armi nucleari, Stoltenberg le ha definite " pericolose e irresponsabili ". " La Russia sa bene che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai venire combattuta. Monitoriamo attentamente le forze atomiche russe e non abbiamo visto alcun cambiamento nell'atteggiamento nucleare di Mosca, ma restiamo vigili ", ha concluso Stoltenberg.