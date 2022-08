A scuola tornano le punizioni corporali. La svolta choc nel Missouri

Ritorno delle punizioni corporali a scuola? Impossibile, verrebbe da dire. E invece nello stato americano del Missouri sono state reintrodotte le bacchettate.

La notizia arriva direttamente dal distretto di Cassville, nel southwest Missouri. Dopo l'approvazione del provvedimento, il board scolastico ha informato i genitori degli studenti delle nuove disposizioni che serviranno per "correggere" i comportamenti dei ragazzi e mantenere l'ordine in classe.

Nello specifico, sul sito web del distretto scolastico, si parla di punizioni applicate "solo in forma ragionevole" e quando "tutti gli altri mezzi alternativi di disciplina hanno fallito" . Ma cosa si intende per “ragionevole”? Tanto è ancora da chiarire. Fatto sta, che a scuola torneranno le vecchie bacchettate.

Come si è arrivati a tutto questo? La scuola avrebbe preso una simile decisione dopo un sondaggio, in cui è emersa la preoccupazione dei genitori per la scarsa educazione dei figli. Da qui il ritorno alla punizione corporale, abbandonata nel 2001. “ Uno dei suggerimenti che sono emersi riguardava le preoccupazioni sulla disciplina studentesca ", ha dichiarato il sovrintendente di Cassville Merlyn Johnson, come riportato dalla Cnn. " Quindi abbiamo reagito implementando diverse strategie, tra cui le punizioni corporali ”. "Le famiglie non vogliono la sospensione ma preferiscono un'altra opzione. E questa è l'opzione che abbiamo deciso di considerare ", ha aggiunto Johnson.

La punizione scatterà a discrezione del preside, che sarà informato dei comportamenti dello studente tramite segnalazione da parte di un insegnante. Si procederà sempre con un testimone presente. Per il resto, però, poco è stato deciso. Come e dove saranno date queste bacchettate? Sulle mani? Sui glutei? E con quanta forza? Al momento si legge di “ragionevolezza fisica” , ma cosa significa in concreto?

Le bacchettate, fanno sapere i vertici scolastici, dovranno essere “vere” e al contempo “non vere”. E i genitori, nei prossimi giorni, dovranno rispondere a dei questionari specifici per definire il tipo di punizione. La sensazione, e il timore, è che si vada incontro a una gran confusione.

Per quanto concerne il tema delle punizioni a scuola, va precisato che la punizione corporale non è illegale secondo la costituzione americana. Nel 1977 la Corte Suprema ha infatti stabilito la legittimità della bacchetta usata sugli studenti. Sono i singoli stati a dover decidere se applicare tale punizione o meno e ben 19 di questi la prevedono ancora, pur non applicandola.