Spunta la domanda imbarazzante per Meghan: "Zitta o sei stata messa a tacere?"

" Ci saranno rivelazioni scioccanti ". Il trailer della prima intervista ufficiale che Harry e Meghan hanno rilasciato alla giornalista Oprah Winfrey per la Cbs dopo l'addio alla famiglia reale non lascia dubbi. Le dichiarazioni rilasciate dai Sussex promettono di creare l'ennesimo scandalo all'interno della famiglia reale. La regina Elisabetta, il principe Carlo e il principe William sono avvisati.

Domenica 7 marzo, sul canale americano Cbs, andrà in onda la prima intervista ufficiale di Harry e Meghan dopo l'addio ai doveri reali. Il tutto a pochi giorni dalla risoluzione finale della Megxit. I Sussex hanno deciso di non tornare nel Regno Unito e la regina Elisabetta li ha privati di titoli e patronati, lasciandoli liberi di condurre la loro vita lontano dai palazzi. Quale migliore occasione per rilasciare la loro prima intervista pubblica? Harry e Meghan hanno deciso di farlo con l'amica Oprah Winfrey che, nelle scorse ore, ha dato un'importante anticipazione di quanto andrà in onda tra poco meno di una settimana.

Eri in silenzio o sei stata messa a tacere?

Neldell'intervista Meghan appare sorridente e serena, in un vestito nero da oltre 4mila dollari e con il pancione in bella mostra . La Merkle nel promo non parla, ma a creare suspense è la domanda che Oprah Winfrey le rivolge sul suo anno trascorso nella famiglia reale: "". Un'anticipazione dell'intervista bomba rilasciata dalla coppia - nella quale nessun argomento è rimasto off-limits - che i Sussex vogliono utilizzare per aumentare la loronegli States e continuare la loro guerra con la stampa.