"Non sarà più sua altezza reale". Cala il sipario (definitivo) su Harry

Il destino di Harry e Meghan si è compiuto. La Megxit è ufficialmente conclusa. I tabloid britannici riportano la notizia ufficiale: " Il duca e la duchessa del Sussex hanno confermato a Sua Maestà la loro volontà di non tornare nel Regno Unito come membri attivi della famiglia reale ".

Una notizia che arriva a conclusione di una settimana densa di annunci per la royal family. Prima la conferma della seconda gravidanza di Meghan Markle, resa pubblica con una foto condivisa sui social network nel giorno di San Valentino. Poi la notizia del ricovero in ospedale del principe Filippo dopo un malore del quale non si conosce ancora la natura. Infine ecco arrivare l'annuncio dell'addio definitivo di Harry e Meghan al ruolo di membri senior della famiglia reale. Un epilogo che sa di scontato.

A seguito di conversazioni con il duca -

la regina Elisabetta II ha confermato che, allontanandosi Harry dal lavoro della famiglia reale, non è possibile continuare con le responsabilità e i doveri che derivano da una vita di servizio pubblico

L'è arrivato per bocca dei corrispondenti reali della monarchia britannica. "ha scritto su Twitter Rebecca English del Daily Mail -". Una decisione che lascia l'amaro in bocca, ma che sembrava essere scontata soprattutto in vista dell'arrivo del secondo figlio per i duchi di Sussex, oggi stabilmente residenti a Montecito negli Stati Uniti.

Le conseguenze del gesto di Harry e Meghan pesano come macigni. La regina priva definitivamente il principe Harry e sua moglie Meghan dei titoli e dei ruoli nella royal family. Via gli incarichi militari onorari e revocata la presidenza dei patronati reali detenuti dai Sussex. " Titoli e incarichi saranno restituiti a Sua Maestà, prima di essere ridistribuiti tra i membri lavoratori della famiglia reale ", conclude la corrispondente del Daily Mail sui social network.

La scissione - definitiva e senza ritorno - arriva a quasi un anno dall'annuncio di Harry e Meghan di voler fare un passo indietro dai doveri reali trasferendosi negli Stati Uniti. Da Buckingham Palace le note ufficiali parlano di una decisione che " rattristata" ma l'apertura, seppur simbolica, rimane: " i duchi rimangono molto amati della famiglia ". L'attesa ora è tutta rivolta all'intervista che Harry e Meghan rilasceranno il 7 marzo all conduttrice americana Oprah Winfrey. Una chiacchierata televisiva - della quale la regina Elisabetta non sarebbe stata avvertita in anticipo - nella quale Meghan parlerà del suo ingresso nella famiglia reale fino all'addio, dell'amore per Harry e per i figli e dell'operato che i due stanno portando avanti.