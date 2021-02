Meghan Markle aspetta il secondo figlio

Meghan Markle e il principe Harry aspettano il loro secondo figlio. Dopo il dolore per l’aborto, l’estate scorsa, le conferme, le smentite di questi mesi su una presunta, nuova gravidanza, finalmente arriva l’annuncio ufficiale, il 14 febbraio scorso. Una foto romantica, in bianco e nero, che ritrae i Sussex sdraiati sull’erba nella loro casa a Santa Barbara, il pancione bene in vista, la mano di Meghan che lo accarezza. Lo scatto ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. I duchi, al momento, non hanno un profilo social ufficiale, così hanno affidato il compito di diffondere la fotografia via Twitter al loro amico, Misan Harriman, che è anche l’autore di questo “ritratto” ufficiale.

Harriman ha anche scritto un messaggio dedicato a Meghan Markle: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al duca e alla duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!” . Dopo la pubblicazione della fotografia il portavoce di Harry e Meghan ha ufficializzato la notizia, dichiarando: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

Il principe Harry e sua moglie sono i primi royal ad annunciare una gravidanza senza comunicati ufficiali da Palazzo, con un semplice scatto sui social network, come due divi di Hollywood e non certo due nobili inglesi appartenenti a un casato regnante. Ancora una volta, insomma, Harry e Meghan Markle rompono la tradizione. Tuttavia è impossibile non notare un chiaro omaggio a Lady Diana. Infatti il 14 febbraio 1984 la ventitreenne principessa del Galles annunciò di essere incinta del suo secondo figlio, il principe Harry. Trentasette anni dopo la storia si ripete.

Diversi indizi ci avevano portato a pensare che Meghan Markle fosse di nuovo incinta. Primo fra tutti il rinvio al prossimo autunno del procedimento giudiziario che vede la duchessa di Sussex contro i tabloid inglesi. Inoltre trova spiegazione la notizia secondo la quale Meghan non seguirà il marito a Londra la prossima estate e, dunque, non parteciperà agli impegni ufficiali del Trooping The Colour e del compleanno del principe Filippo. Quando i giornali scrissero dell’assenza della duchessa a eventi così importanti, molti pensarono a una ripicca nei confronti della regina Elisabetta. I fatti hanno dimostrato che, per fortuna, la ragione è tutt’altra e, per una volta, non ci sarebbero di mezzo incomprensioni e recriminazioni.

Infatti, secondo il Daily Mail, la royal family è stata informata per prima del lieto evento. Sono già arrivate le congratulazioni da Buckingham Palace: “La Regina, il duca di Edimburgo, il principe Carlo e l’intera famiglia sono deliziati e augurano loro il meglio” . È vero, non ci sono ancora le congratulazioni social dal profilo ufficiale di Sua Maestà e nemmeno da quello di Kensington Palace. Ciò, però, non vuol dire nulla. Gli auguri ufficiali ci sono, come abbiamo appena visto e di sicuro quelli in privato non sono mancati. Inoltre dobbiamo ricordare che William e Kate non hanno dedicato nessun messaggio pubblico nemmeno alla principessa Eugenia per la nascita del suo primo figlio.

Nella fotografia che conferma il secondo arrivo della cicogna per Harry e Meghan Markle possiamo vedere che la gravidanza è già in stato piuttosto avanzato. Il bambino (o bambina, chissà) sarà ottavo in linea di successione al trono, ma non sappiamo ancora per quando sia prevista la nascita. Su questo punto Harry e Meghan hanno preferito, almeno per il momento, mantenere il riserbo più assoluto.