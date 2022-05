Severodonetsk assediata, controffensiva ucraina a Kherson | La diretta della guerra

Tutti i riflettori sono puntati sul Donbass, dove infiamma la battaglia di Severodonetsk. Nella notte il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha diffuso un messaggio spiegando che i russi hanno preso il controllo dell'intera città ma, al momento, questa informazione non trova riscontri. In ogni caso l'esercito russo sta collezionando lenti ma continui guadagni territoriali. Di questo passo Mosca potrebbe presto prendere il controllo sia del centro urbano che delle aree situate più ad ovest. Dal canto suo l'esercito ucraino continua a resistere come può. Nel caso in cui Severodonetsk dovesse cadere Kiev potrebbe subire una significativa sconfitta tattica, sebbene un tale esito non sia affatto certo e scontato.

Allo stesso tempo è importante sottolineare come i russi, impegnandosi in un simile assedio, stiano pagando un prezzo altissimo, quasi spropositato rispetto a qualsiasi reale vantaggio operativo o strategico che possano effetticamente sperare di ricevere con la presa di Severodonetsk. Gli analisti sono infatti concordi nel considerare questa città importante, in quanto ultimo centro abitato significativo situato nell'oblast di Lugansk, che la Russia tuttavia non controlla. In altre parole, quando e se Mosca si impadronirà della citata Severodonetsk, gli uomini di Vladimir Putin non riceveranno nessun vantaggio militare o economico significativo. Certo, la presa della città potrà consentire ai russi di aprire una linea di comunicazione terrestre per supportare le operazioni a ovest, ma è ancora troppo poco in confronto alle risorse temporali e militari che la Federazione Russa ha insta investendo in questa battaglia.

Parallelamente, l'esercito russo continua a compiere progressi estremamente limitati nei suoi sforzi per ottenere il controllo delle aree non occupate dell'oblast di Donetsk. Le forze del Cremlino hanno lottato per settimane per ampliare la linea di contatto precedente al 24 febbraio, ma le operazioni offensive da Izyum a sud rimangono in gran parte bloccate. Da segnalare, inoltre, il fatto che gli ucraini abbiano dato il là ad una controffensiva vicino al confine dell'oblast di Kherson-Mykolaiv, a circa 70 km a nord-est della città di Kherson, che potrebbe aver attraversato il fiume Inhulets.

La diretta:

Ore 8:52 | 007 Gb, "Mosca sfrutta crisi grano per suoi obiettivi e chiede meno sanzioni perchè pesano"

La Russia è "pronta a sfruttare la sicurezza alimentare globale", ovvero il grano bloccato nei silos dei porti ucraini, "per i propri obiettivi politici" e "poi addossa all'Occidente qualsiasi fallimento": è il giudizio dell'intelligence militare britannica. Non solo: la richiesta russa di sminare i porti ucraini punta a "creare narrazioni alternative per confondere la comprensione altrui". "Il tentativo della Russia di ottenere una riduzione della severità delle sanzioni internazionali evidenzia il peso imposte dalle sanzioni stesse sul regime", ha quindi osservato la stessa intelligence britannica in merito alle ultime mosse di Mosca a livello diplomatico, ovvero la richiesta di un alleggerimento delle sanzioni in cambio di un corridoio umanitario attraverso il quale lasciar passare le navi cariche del grano ucraino.

Ore 8:19 | Kiev: "Distrutto oltre il 30% dei carri armati russi"

L'esercito ucraino ha distrutto oltre il 30% dei moderni carri armati russi dall'inizio dell'invasione ad oggi. Lo ha dichiarato il consigliere del ministro dell'interno ucraino, Viktor Andrusiv, nel corso di un'intervista a Canale 24. "Prima della guerra contro l'Ucraina, la Russia aveva circa 3mila carri armati moderni e oltre il 30% di essi è stato distrutto dai nostri difensori in tre mesi di guerra. Tra sei mesi questa cifra potrà solo aumentare", ha detto Andrusiv, spiegando che Mosca è stata costretta a rimettere in servizio i vecchi carri armati di progettazione sovietica T-62, risalenti agli anni '70.

Ore 7:49 | Ospedali Crimea curano forze russe e no civili

"Nella Crimea occupata agli ospedali è stato ordinato di dare la priorità ai soldati russi feriti rispetto ai pazienti civili", afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dall'agenzia Ukrinform. "A causa delle molte vittime nelle forze nemiche - si legge in un comunicato -, le autorità occupanti in Crimea hanno ordinato di rimuovere i pazienti civili dagli ospedali locali per liberare i letti ai soldati feriti. E il sangue dei donatori viene raccolto in modo intensivo".

Ore 7:22 | Ucciso comandante battaglione aereo russo

Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante di un battaglione d'assalto aereo russo del 104esimo reggimento d'assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, l'annuncio è stato dato dal Dipartimento per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine.

Ore 6:24 | Controffensiva ucraina a Kherson

Nelle ultime ore l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva nella regione di Kherson occupata e ha inflitto perdite ai russi. Lo ha reso noto il servizio stampa dello Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, riferisce Ukrinform.

Ore 5:24 | Forze Kiev: "Difesa in difficoltà a Severodonetsk"

Le forze ucraine affermano di essere "in una posizione difensiva difficile" a Severodonetsk, la città assediata dai russi nella regione orientale di Lugansk. Severodonetsk "è costantemente bombardata e il nostro esercito è in una posizione difensiva difficile", ha detto ieri sera alla tv nazionale il capo dell'amministrazione militare civile locale Oleksandr Striuk, citato dalla Cnn.

Ore 3:47 | Kadyrov: "Controlliamo Severodonetsk"

La città di Severodonetsk, nella regione orientale ucraina di Lugansk, è sotto il pieno controllo russo. Lo ha annunciato il leader ceceno, Ramzan Kadyrov. "Severonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. D'ora in poi gli abitanti non sono più in pericolo", ha scritto Kadyrov sul suo canale Telegram. "Il piano iniziale era di liberare Severodonetsk in una settimana, ma oggi mi sono corretto e ho stabilito di prendere il controllo della città in tre giorni. Di conseguenza i nostri soldati lo hanno fatto ancora più rapidamente: in tre ore", ha aggiunto il leader ceceno, che ha schierato i suoi miliziani al fianco delle truppe russe in Ucraina.