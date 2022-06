A Severodonetsk distrutto ospedale con croce rossa sul tetto | La diretta della guerra

Ieri le prime immagini satellitari della società Maxar diffuse dalla Cnn, nelle scorse ore i primi dettagli di quello che sembra essere l'alto livello di distruzione riscontrabile nella città di Severodonetsk. Dal Donbass arrivano sempre più notizie relative alla devastazione che la guerra sta causando in questa parte di Ucraina. In particolare, proprio a Severodonetsk sarebbe stato distrutto un ospedale. Nella comparazione delle immagini satellitari osservate prima e dopo l'inizio della battaglia, si notano macerie al posto di un edificio dove il tetto era stato marcato con una croce rossa. Sarebbe questa una delle prove che testimonierebbe la distruzione del nosocomio di Severodonetsk. Un altro ospedale, sempre secondo la società Maxar, sarebbe andato distrutto nella vicina Rubizhne. Già nei giorni scorsi le autorità dell'oblast di Lugansk, a cui appartengono le due città, parlavano di una vasta distruzione dovuta alle battaglie in corso. A Severodonetsk almeno il 90% degli edifici sarebbe inagibile, mentre il 60% risulterebbe completamente distrutto. Sotto il profilo militare, i russi avrebbero ripreso la loro avanzata nel perimetro urbano, con gli ucraini però che grazie al controllo di Lysychansk hanno ancora il controllo del fuoco su parte del territorio cittadino e sull'impianto chimico Azot.

A livello politico, c'è molta attesa oggi per l'incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il suo omologo turco Melvut Cavusoglu. Il titolare della diplomazia di Mosca è atterrato ieri ad Ankara e oggi terrà il vertice con il collega a capo della diplomazia di Erdogan. I due parleranno soprattutto della situazione relativa al grano. Si cercherà un'intesa, mediata dalla Turchia, per consentire la ripresa dell'export del grano ucraino, la cui carenza sta causando una grave crisi alimentare a livello mondiale. Ieri Cavusoglu si è detto ottimista. Probabile che nell'incontro troverà spazio anche la situazione in Siria, con Ankara che si prepara ad attaccare nuovamente i curdi nel nord del Paese arabo.

La diretta:

Ore 8:43 | Nuovi raid su Kharkiv

Nella notte sono stati segnalati nuovi bombardamenti sulla città di Kharkiv. Una struttura commerciale, così come evidenziato da alcuni testimoni locali su Telegram, è andata completamente distrutta. Per diverse ore hanno risuonato in tutta la regione circostante le sirene di allarme aereo.

Ore 8:01 | Distrutto ospedale a Severodonetsk

Le immagini satellitari della società Maxar hanno mostrato quella che, secondo quanto riportato dalla Cnn, sarebbe la prova della distruzione di almeno un ospedale a Severodonetsk. Si noterebbe, in particolare, la distruzione di un edificio il cui tetto, nelle immagini di marzo, era segnato con una croce rossa.

Ore 7:20 | Zelensky: "Stop a vendita di gas e carbone all'estero"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato, nel suo ultimo discorso trasmesso sui social, che Kiev sospenderà nei prossimi mesi tutte le esportazioni di gas e carbone. Il motivo è dato dalla necessità per l'Ucraina di dotarsi di materie prime "in vista dell'inverno più difficile di tutti a causa della guerra", come si legge nelle dichiarazioni di Zelensky. "Non venderemo i nostri gas e carbone all'estero - ha proseguito - Tutta la produzione si concentrerà sulla soddisfazione della domanda interna".

Ore 4:00 | Rabbino capo di Mosca ha lasciato la Russia

Il Rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, ha lasciato il territorio della federazione russa a seguito di presunte pressioni da parte delle autorità russe per prendere pubblicamente posizione a favore del conflitto in Ucraina. Lo ha reso noto la nuora, Avital Chizhik-Goldschmidt, giornalista residente negli Stati Uniti.