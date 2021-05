Il video schiaffo agli italiani: "Si cucinano così..."

Ognuno di noi quando si mette ai fornelli può rivisitare un piatto come meglio crede. La creatività, in fondo, è un’arte che può essere impiegata anche per realizzare opere culinarie che soddisfino il palato. Eppure ci sono alcune regole che non dovrebbero essere infrante. Perché basta davvero poco per passare dall’estro al disastro. E non servono grandi chef come Antonino Cannavacciuolo o Gordon Ramsay per capire gli errori, o in alcuni casi orrori, nella preparazione di un piatto semplice come possono essere gli spaghetti.

Orrori che diventano ancora più sconcertanti se quello preparato è uno dei simboli gastronomici di un Paese. In rete c’è un video della durata di 3 minuti che ha suscitato molto clamore, per non dire altro, realizzato dalla giovane Lisa per spiegare come preparare una cena senza particolare fatica quando ci sono molti ospiti. Diciamo subito che a volte in rete girano filmati decisamente più sconcertanti ma le immagini registrate dalla donna non possono non turbare noi italiani che di pasta ne sappiamo abbastanza e in generale tutti gli amanti della buona cucina.

Un capolavoro del disgusto quello realizzato da Lisa in circa 180 secondi del video che è riuscito a raggiungere ben 26 milioni di visualizzazioni. Probabile, però, che gli utenti non si siano appassionati alla lezioni di cucina ma siano rimasti esterrefatti dalle modalità con cui la donna ha preparato la portata.

Noi abitanti del Belpaese siamo particolarmente esigenti quando si tratta di cuocere la pasta e condirla con una buona salsa di pomodoro. È vero che nel mondo esistono diversi modi per preparare spaghetti ma quello ideato dalla donna, che si dichiara italiana, li batte tutti. E non in senso positivo. Perché per preparare gli spaghetti con salsa di pomodoro e polpette, un piatto particolarmente gradito all’estero, Lisa ha compiuto l’inenarrabile.

Nel condividere la clip, la donna ha affermato che questo è il modo in cui i "veri italiani" cucinano per una grande riunione di famiglia. Opinioni sue. Noi possiamo senza ombra di dubbio già smentire questa affermazione.

"I miei amici stanno arrivando", afferma la giovane, "quindi questo è il modo più semplice e divertente per fare gli spaghetti per un sacco di invitati. Basta piazzare tutto sul piano qui davanti, non preoccuparti dei piatti o di tutte le cose ordinate" . E così Lisa svuota su un piano di lavoro di marmo bianco una lunga striscia di salsa di pomodoro su cui poi cosparge polpette dall’aspetto molto secco. Ma non è tutto. Perché la donna aggiunge mezzo barattolo di quello che sembra parmigiano e ci versa su due pentole di spaghetti cotti prima. Un sistema particolare che, a suo dire, le permette di risparmiare tempo e lavare meno piatti. Infine ecco la ciliegina sulla torta: lattuga irrorata a zampilli di salsa e baguette affettate sui lati. Quasi all’unanimità, le persone che hanno visto il video hanno mostrato il proprio disgusto criticando la preparazione del piatto. "Io sono italiana e ti assicuro che non si cucinano assolutamente in questo modo", ha scritto un'utente nei commenti.