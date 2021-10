Si dimezza il pacchetto welfare e clima: Biden battuto

«Dopo mesi di difficili e complicati negoziati, penso che abbiamo una cornice storica», «che creerà milioni di posti di lavoro, farà crescere l'economia, investire in nazione e nostro popolo, trasformerà la crisi climatica in opportunità, ci metterà sulla via non solo di competere ma di vincere la competizione economica nel 21esimo secolo contro la Cina e tutti i grandi Paesi del mondo». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa sul piano welfare e clima. «Nei prossimi 10 anni, non aumenterà affatto il deficit. Ridurrà effettivamente il deficit, secondo gli economisti», ha aggiunto.

All'inizio del mandato, facendo proprie le proposte dei progressisti del suo partito, Joe Biden aveva lanciato un pacchetto di spesa da 3.5 mila miliardi di dollari. Gli esponenti moderati si erano opposti per settimane a questa ipotesi per il rischio di far esplodere il debito pubblico e il timore di un aumento esponenziale della tassazione con il conseguente allarme dei ceti medi. Così, si è arrivati a un compromesso riducendo il pacchetto di spesa per welfare e clima da circa 1750 miliardi di dollari.