Si lancia col bungee jumping ma la corda non è fissata: muore davanti ai figli

Tragedia nel mondo degli sport estremi. Una giovane mamma è precipitata davanti ai figli mentre si cimentava in un salto col bungee jumping. Il video dell'orrore è finito sui social e ha raccolto migliaia di visualizzazioni. Yevgenia Leontyeva, 33 anni, era un'amante di questo genere di attività e non era la prima volta che si cimentava in un salto. Fatali le gravissime lesioni alla testa riportate nella caduta. Per lei è stata inutile la corsa in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita ma purtoppo per lei non c'è stato nulla da fare.

Nel video che circola online si vede Yevgenia Leontyeva che cammina sul bordo del terrazzo dell'hotel dal quale, da lì a pochi minuti, si sarebbe buttata. Il fatto è accaduto in Kazakistan e la donna appare tranquilla poco prima del salto, del cosiddetto volo libero. Chi riprendeva gli attimi prima del salto ha immortalato anche le manovre di ancoraggio eseguite da un uomo nei confronti di Yevgenia Leontyeva. Il fissaggio delle cinghie è un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza del saltatore in una disciplina così pericolosa. E mentre Yevgenia Leontyeva veniva imbragata, qualcuno fuori campo, forse il marito, le ha urlato un forte " ti amo ".

Pochi istanti dopo si è compiuta la tragedia. Una delle traverse alle quali era stata ancorata, o sarebbe dovuta essere stata ancorata la donna, non ha retto o non è stata ben assicurata all'aggancio e, pertanto, non ha frenato la caduta di Yevgenia Leontyeva, che si è schiantata al suolo. La forza elastica ha trascinato la donna sul suolo per qualche metro, prima di schiantarla contro un muro poco distante.

Sono ora in corso le indagni per chiarire effettivamente cosa sia successo in quegli attimi e di chi sia la responsabilità della morte di Yevgenia Leontyeva. Testimoni presenti sul posto hanno dichiarato che la donna avrebbe effettuato il lancio prima che gli addetti avessero il tempo di fissare l'aggancio di sicurezza a uno degli alberi. La procura ha aperto un fascicolo e per il momento sono indagati gli organizzatori dell'iniziativa. Per loro l'accusa è di negligenza ma servirà ancora del tempo per appurare la verità. Yevgenia Leontyeva lascia tre figli, tutti presenti sul posto, tutti di età inferiore ai 14 anni.