"Un simpatizzante dell'Isis". Ecco chi era l'attentatore di Vienna

Anche l'Austria finisce sotto attacco: nella serata di ieri è andata in scena una serie di attacchi armati nel centro di Vienna che - stando all'ultimo bilancio - ha provocato 4 morti tra i civili. Intanto è salito a 17 il numero delle persone rimaste ferite nell'attentato e che sono attualmente ricoverate in ospedale. Il direttore sanitario Michael Binder ha precisato che 6 di loro sono in pericolo di vita, mentre le condizioni degli altri rimangono stabili; resta critico il quadro del poliziotto ferito che è ricoverato in terapia intensiva. Il totale delle vittime in realtà ammonta a 5, visto che a essere stato ucciso è stato anche l'attentatore: oltre a due uomini e una donna deceduti per le ferite riportate, il criminale è stato neutralizzato alle ore 20.09 come riportato dal capo della polizia austriaca Gerhard Puerstr.

Karl Nehammer, il ministro dell'Interno austriaco, ha fatto sapere che il criminale era un simpatizzante dell'Isis, anche se al momento non è stata svelata nel dettaglio la sua identità. Era pesantemente armato, ma la cintura esplosiva che indossava era finta. Nel frattempo la sua abitazione è stata già perquisita. Il sindaco Michael Ludwig ha informato che sono in corso perquisizioni e arresti. Vienna resta " in stato di massima allerta ": la polizia austrica ritiene che vi siano altri terroristi coinvolti nell'attacco nella capitale e che siano attualmente in fuga. " Non si può escludere che ci siano altri attentatori ", ha sottolineato Nehammer. Ai viennesi è stato chiesto di restare a casa durante la delicata fase di ricerca degli autori; per oggi è stata disposta la chiusura delle scuole.

"Ripugnante atto terroristico"

Il ministro dell'Interno sostiene che l'uomo che ha condotto l'attacco e di cui si hanno notizie era " una persona radicalizzata ", un simpatizzante del gruppo di miliziani estremisti dello Stato Islamico (Isis): " Abbiamo subito un attacco da un terrorista islamico. Era armato con una cintura esplosiva, austriaco, e aveva con sé una borsa con munizioni. È stato ucciso dalla polizia ". Era equipaggiato di un fucile d'assalto e di materiale esplosivo. Le unità di pronto intervento sono entrate in azione molto rapidamente e la fase caotica dopo gli attentati " è durata molto poco ". La cintura esplosiva con la quale è stato trovato " era un falso ". Intanto per questa mattina alle 9 è stato convocato un Consiglio dei ministri straordinario: al termine delle riunione, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz terrà una conferenza stampa congiunta con il vice cancelliere Werner Cogler, il ministro Nehammer e il primo cittadino. Successivamente tutti insieme si recheranno sui luoghi dell'attentato dove verrà deposta una corona di fiori.