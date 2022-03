Il sistema "Era" non funziona: così i russi vengono colpiti

L'esercito russo avrebbe dei problemi di comunicazioni inerenti al sistema telefonico criptato Era? Secondo il Washington Post la possibilità è molto alta, tanto che ci sarebbero addirittura le prove di alcune falle nella sicurezza delle trasmissioni. Fra gli esempi riportati per avvalorare tale ipotesi quello relativo alla notizia della morte del generale russo Vitaly Gerasimov, avvenuta nei primi giorni del conflitto e subito intercettata dalle forze ucraine. Per alcuni questo episodio sarebbe una conferma del fatto che il sistema telefonico criptato Era, realizzato lo scorso anno, non sta facendo bene il suo lavoro.

Stando a quanto riferito dal Washington Post, l'esercito russo starebbe quindi utilizzando frequentemente dei sistemi di comunicazione non protetta, come smartphone o walkie-talkie, cosa che al momento starebbe rendendo i militari più vulnerabili e localizzabili. Un funzionario di intelligence europeo, di cui il quotidiano statunitense non ha reso nota l'identità, ha dichiarato che i soldati russi stanno utilizzando cellulari per comunicare, tanto che spesso i loro comandanti si sono visti costretti a sequestrare i dispositivi.

Ci sono poi le notizie riferite dal New York Times, che afferma di aver saputo da una fonte militare che uno dei 7 generali russi rimasti uccisi nel conflitto avrebbe perso la vita proprio perché localizzato in seguito ad una telefonata non coperta. L'istituto britannico Rusi, inoltre, come riportato da Il Corriere, denuncia che molti civili ucraini avrebbero denunciato il furto dei propri cellulari da parte di alcuni soldati russi. I telefoni sarebbero stati utilizzati per comunicazioni con i compagni dell'esercito, o con i familiari. Ci sono addirittura dei report che patlano di radio ricetrasmittenti cinesi impiegate dalle forze di Mosca che si sono rivelate essere poco sicure ed affidabili.

Tutte queste informazioni saranno vere? Se da un lato ci sono analisti che studiando il campo evidenziano delle carenze dell'esercito russo (l'ultima è quella relativa a certe munizioni che non esplodono), dall'altra c'è il rischio che alcune notizie vengano utilizzate per mero scopo propagandistico contro Mosca. In simili circostanze è sempre bene verificare, quando possibile. Per quanto concerne i problemi di comunicazioni relativi al sistema Era, pare che qualche malfunzionamento si sia verificato, anche perché, come riferisce il Corriere, gli Usa e agli alleati hanno fornito all'esercito ucraino degli strumenti capaci di interrompere le trasmissioni e obbligare le forze russe a ricorrere ad altri sistemi meno sicuri. È bene però non generalizzare: alcuni dispositivi russi possono pure avere avuto dei problemi, ma non tutti.