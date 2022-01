Sorpreso ad urinare vicino a una mucca: i passanti lo pestano

È stato circondato da un gruppo di passanti e quindi aggredito per aver urinato in mezzo alla strada: il protagonista della vicenda, tuttavia, non ha subito il pestaggio per l'atto osceno commesso in pubblico, bensì per aver espletato i propri bisogni a breve distanza da una mucca, animale sacro per la religione induista.

L'episodio, come riportato dalla stampa locale, si è verificato nello stato indiano del Madhya Pradesh ed ha visto come protagonista Saifuddin Patliwala, un uomo di 50 anni di religione musulmana. Sorpreso a compiere il sacrilego gesto da un nutrito gruppo di persone che passava nelle vicinanze, il 50enne è stato inizialmente costretto a togliersi il berretto che indossava per rispetto nei confronti del bovino ed a chiedere scusa allo stesso.

Tutto questo, peraltro, mentre la scena veniva ripresa con la videocamera di un cellulare. Solo in un secondo momento è arrivata la punizione nei confronti dell'empio gesto, col sacrilego che è stato circondato ed aggredito. La polizia locale ha raccontato ai giornalisti aver già fermato uno dei partecipanti al pestaggio.

Urinare apertamente in strada è un'abitudine piuttosto diffusa tra gli uomini indiani, nonostante il fatto che il governo negli ultimi anni abbia tentato in ogni modo di arginare il problema realizzando numerosi servizi pubblici. Per sensibilizzare maggiormente la popolazione, inoltre, è stato utilizzato, pur con scarsi risultati, anche l'espediente di collocare delle statue raffiguranti divinità induiste proprio in prossimità di luoghi abitualmente utilizzati per urinare all'aperto.