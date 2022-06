Spari sul locale gay prima del Pride: morti e terrore a Oslo

È di due morti e ventidue feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte in un pub di Oslo, in Norvegia. Nel locale al centro della città, frequentato da gay, c’erano molte persone quando l’attentatore ha esploso i colpi di pistola. L’uomo è stato arrestato dalla polizia norvegese nelle vicinanze del pub, ma sulla sua identità c’è ancora il riserbo delle forze dell’ordine, così come sul movente della sparatoria. In città, oggi, era in programma la manifestazione Oslo Pride e questo fa pensare a un attentato di matrice omofoba. La polizia norvegese ha, comunque, annunciato in una nota che sta indagando anche per terrorismo. A sparare sarebbe stato uno scalmanato solitario che non si è limitato a seminare il panico nel London pub, ma anche in un fast food dei dintorni e al jazz club Herr Nilsen, dove sono state trovate persone ferite.

Nel corso della perquisizione successiva all’arresto, i poliziotti hanno sequestrato due armi da fuoco utilizzate dall’attentatore. Quattordici feriti, tra cui alcuni in condizioni molto gravi, sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati sul posto dalle unità di soccorso. “Abbiamo sentito gli spari – ha raccontato un testimone – e siamo scappati fuori dal locale. Era tutto caotico e confuso. Abbiamo avvertito le persone e chiesto loro di allontanarsi, ma allo stesso tempo non sapevamo quanto avremmo dovuto correre prima di essere al sicuro” .