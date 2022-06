Sparatorie in Usa, New York vieta le armi semiautomatiche sotto i 21 anni

Tre sparatorie tremende in dieci giorni, tra le quali quella di Uvalde nella quale sono morti 19 bambini di una scuola elementare sono troppe anche per gli Stati Uniti. L'opinione pubblica nelle ultime settimane ha alzato la voce e si è ribellata alla vendita troppo semplice delle armi nel Paese e in queste ore stanno iniziando a essere presi i primi provvedimenti, che per molti sono ancora insufficienti ma rappresentano comunque un primo passo nella direzione richiesta. L'Assemblea legislativa di New York ha accolto l'appello di Joe Biden e ha approvato una legge che vieta ai minori di 21 anni l'acquisto ed il possesso di armi semiautomatiche. Sono quelle più utilizzate per questo tipo di azioni negli Stati Uniti, spesso compiute da giovanissimi di vent'anni o anche meno.

Ha utilizzato un'arma semiautomatica, per esempio, il 18enne che meno di tre settimane ha ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo. Ma anche il 18enne Salvador Ramos ha utilizzato un'arma semiautomatica per uccidere le 21 persone all'interno della scuola di Uvalde. Per il momento, solo lo Stato di New York ha deciso di muoversi in questa direzione, inasprendo le leggi che vietano ai minori di 21 anni il possesso pistole. Con quello stesso dispositivo, si è previsto che per acquistare le armi semiautomatiche sia necessaria una licenza. Una richiesta che nel nostro Paese sembra ovvia e scontata ma non lo era nello Stato di New York, dove il porto d'armi era finora necessario solamente per l'acquisto delle pistole.

La decisione dell'Assemblea legislativa ha incontrato le proteste dei repubblicani, che puntano il dito contro la nuova legge, accusata di violare i diritti sanciti dal secondo emendamento. Esultano, invece, i democratici, secondo i quali così si potrà cercare di fermare " chi vuole mettere velocemente le mani su qualcosa che possono usare per omicidi di massa ".