Sparito un terzo combattente Usa, diffusa la foto dei due catturati nei giorni scorsi | La diretta della guerra

Nelle ultime ore a tenere banco è la sorte di alcuni combattenti Usa giunti in Ucraina al fianco di Kiev. Un blogger russo su Telegram ha diffuso una foto che ritrae i due cittadini statunitensi catturati nei giorni scorsi. Lo scatto ha poi fatto il giro del web in poche ore. I due indossono una tuta mimetica e sembrerebbero essere a bordo di un camion dell'esercito. Ma, soprattutto, entrambi appaiono con le mani legate dietro la schiena. Una chiara testimonianza del loro stato di detenzione. I due combattenti Usa sono stati catturati dalle forze filorusse, le quali hanno accusato entrambi di lottare al fianco dell'esercito ucraino. Dopo la condanna a morte di due cittadini britannici e di un cittadino marocchino decretata nella Repubblica autoproclamata di Donetsk, adesso c'è il timore che analoga sorte tocchi ai due statunitensi. Intanto, sempre nelle ultime ore, sulla Cnn funzionari del Pentagono hanno dichiarato che non si hanno più notizie di un terzo cittadino statunitense. Si tratterebbe, in particolare, di Grady Kurpasi, un ex veterano dei Marines. Di lui si sarebbe persa traccia già dallo scorso 24 aprile.

Sul campo proseguono nel frattempo i combattimenti, soprattutto nella regione del Donbass. Mosca, in particolare, ha fatto sapere di essere oramai entrata con i propri soldati nel perimetro dello stabilimento chimico Azot a Severodonetsk. La città è isolata e sempre più circondata e, per oltre la metà del suo perimetro urbano, occupata dai russi. Si combatte anche su altri fronte del Donbass, mentre Kiev teme l'ingresso diretto in guerra della Bielorussia. Ieri sera il presidente Volodymyr Zelensky ha convocato una riunione del consiglio di sicurezza ucraino.

La diretta:

Ore 10:57 | Raid su Donetsk, filorussi accusano ucraini

Una densa colonna di fumo è ben visibile in questi minuti nel distretto Kyivsky di Donetsk, non lontano dal centro dell'autoproclamata capitale della Repubblica Popolare di Donetsk. A denunciarlo sono stati i media locali, con i filorussi che hanno puntato il dito contro gli ucraini.

Ore 10:38 | Macron: "Continuerò a parlare con Putin"

"Continuerò a parlare con il leader russo Vladimir Putin e lo farò ogni volta si renderà utile". Lo ha dichiarato, il giorno dopo della sua visita a Kiev, il presidente francese Emmanuel Macron in un'intervista al'emittente BfmTV. "Le nostre discussioni con Putin sono sempre state al fine di trovare un cammino per la pace - ha sottolineato il capo dell'Eliseo - non abbiamo mai negoziato al posto degli ucraini".

Ore 10:31 | Governatore Lugansk: "Evacuazione da Azot? Purtroppo è impossibile"

"L'evacuazione dallo stabilimento Azot è impossibile. Uscire dallo stabilimento è pericoloso a causa del continuo fuoco e i combattimenti. Nel rifugio si trovano 568 persone di cui 38 bambini. Uscire dal rifugio è possibile solo con il cessate fuoco completo. La città di Severodonetsk non è bloccata". Lo ha sottolineato e reso noto su Telegram il governatore di Lugansk, sotto cui ricade Severodonetsk, Serhii Hayday.

Ore 9:38 | Kiev: "Colpito rimorchiatore russo nel Mar Nero"

La marina ucraina ha reso noto sui propri canali social di aver colpito il rimorchiatore russo "Vasily Bekh". Il mezzo, sempre secondo la marina di Kiev, stata trasportando munizioni, armi e personale della flotta del Mar Nero.

Ore 8:23 | Nuovo allarme aereo su Odessa e Mykolaiv

Poco dopo le 7:00, ora ucraina, sono scattati nuovi allarmi aerei a Odessa e Mykolaiv. Le due regioni meridionali dell'Ucraina sono state già raggiunte in nottata da altri raid. Sirene attivate anche in altri oblast, a partire da quello di Donetsk e quello di Zaporizhzhia.

Ore 8:08 | Raid russi nella notte su Odessa

Nel cuore della notte alcune esplosioni sono state udite nella regione di Odessa. Poco prima erano scattate le sirene anti aeree. Secondo diversi media locali, l'oblast di Odessa è stato colpito da alcuni missili lanciati dalla Crimea. Non sono tuttavia al momento arrivate conferme su quest'ultima indiscrezione.

Ore 7:10 | Mostrata la foto dei combattenti Usa catturati

Su Telegram un blogger russo ha mostrato la foto dei due soldati statunitensi catturati nei giorni scorsi: i due appaiono con la tuta mimetica, a bordo di un camion e con le mani legate dietro la schiena. La foto è stata poi diffusa sui social.

Ore 6:30 | Sparito un terzo combattente Usa

Grady Kurpasi, veterano dei Marines Usa, è il nome del terzo combattente statunitense impegnato al fianco di Kiev scomparso da alcune settimane. Lo hanno dichiarato funzionari del Pentagono alla Cnn. Gli altri due sono invece i combattenti catturati nei giorni scorsi dalle forze filorusse.

Ore 5:00 | Zelensky: "I soldati devono prepararsi a un eventuale attacco bielorusso"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha formalmente incaricato le forze armate di "verificare la prontezza alla difesa in quattro regioni dell'ovest dell'Ucraina in caso di invasione dal territorio della Bielorussia". A confermarlo ai media ucraini è stato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov.