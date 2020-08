"Clinton mi deve certi favori...". E nelle carte di Epstein spunta anche Bill

L’arresto della “madam" di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, sta portando alla luce nomi e aneddoti collegati al defunto milionario accusato di pedofilia. Tra i nomi presenti nei documenti recentemente desecretati dal giudice Loretta Preska, ce n’è uno molto scomodo: quello dell’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Come si apprende dal Daily News, la documentazione consiste in centinaia di pagine facenti parte di una causa intentata da Virginia Giuffre contro Ghislaine Maxwell nel 2015.

La donna, che sostiene di essere state una schiava sessuale di Epstein e dei suoi facoltosi amici, ha accusato la “dama nera” di essere colei che adescava le minorenni per gli appetiti malati di Epstein e di aver abusato in prima persona delle ragazze. “Ricordo di aver chiesto a Jeffrey, che ci fa qui Bill Clinton?” , si legge nei documenti ora resi noti al pubblico. “Lui si mise a ridere e disse che gli doveva un favore. Non mi disse mai che favore gli dovesse. Non so se fosse serio o se stesse scherzando. Una volta mi disse che tutti erano in debito con lui, e che tutti gli dovevano dei favori” . A quanto sostiene la Giuffre, Clinton sarebbe stato presente sull’isola privata ai Caraibi di Epstein, Little Saint James.