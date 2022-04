"No, non puoi andare". Quel divieto di Putin alla figlia

Vladimir Putin è messo alle corde. Il presidente della Federazione russa sa di non avere molte frecce al suo arco e teme che anche le persone a lui più vicine possano, ma soprattutto, vogliano tradirlo. Lo dimostrano diverse mosse fatte nelle ultime settimane dallo Zar, che ha allontanato molte persone dalla sua cerchia più stretta ma anche l'ultimo diktat fatto, secondo un rapporto, a sua figlia. Maria Vorontsova, scienziata con un ottimo curriculum, sarebbe voluta volare all'estero per festeggiare i suoi 37 anni ma suo padre le avrebbe impedito di lasciare la Russia.

Il rapporto rivela l'intenzione della scienziata di andare, ovviamente, verso un Paese amico della Russia. Ma nella mente di Putin sarebbe a quel punto balenata l'idea che una volta lasciato il suo Paese, Maria Vorontsova non ci sarebbe più tornata. L'idea della quasi 37enne era quella di volare verso un paradiso ropicale per concedersi qualche giorno di relax in una spiaggia idilliaca, magari in compagnia di alcuni amici e del suo fidanzato Yevgeny Nagorny, e festeggiare in grande stile il compleanno. Le scelte di vita di Maria Vorontsova non sono sempre state in linea con le idee di Vladimir Putin, tanto che in passato la figlia dello Zar sarebbe stata sposata con il figlio di un colonnello della Nato. Non ci sono conferme in merito a quest'ultima notizia, ma quel che è certo è Vladimir Putin non avrebbe particolare fiducia nei confronti di sua figlia.

" Putin ha risposto con un rifiuto categorico, rafforzando la protezione della sicurezza di Maria. Secondo le nostre informazioni, la figlia maggiore del presidente non aveva intenzione di tornare in Russia ", riferisce il rapporto citato dal Daily Mail. Non è chiaro quale possa essere il motivo per il quale Vladimir Putin temesse che sua figlia non tornasse più in patria. Non è da escludere che la Vorontsova abbia idee divergenti da suo padre in merito alla guerra da lui scatenata in Ucraina. Ovviamente, la scienziata è nella lista nera delle sanzioni dei Paesi occidentali in quanto figlia di Vladimir Putin. Ha sempre frequentato l'Europa, il suo ex marito è olandese, e il blocco per lei dev'essere stato una mannaia importante per lo stile di vita che conduceva fino al 24 febbraio.

Maria Vorontsova è considerata una grande esperta di malattie genetiche rare nei bambini e di nanismo ed è attualmente impegnata presso il Centro nazionale di ricerca medica per l'endocrinologia del Ministero della salute della Russia.