"Incriminato". A che punto sono le indagini sul pedofilo accusato della morte di Maddy McCann

Christian Brückner potrebbe essere incriminato entro la fine dell’estate per il rapimento e l’omicidio della piccola Madeleine McCann. La notizia, riportata dal Daily Mail, è stata rivelata da una fonte vicina al pedofilo tedesco. Recentemente il 44enne, che sta scontando una pena di sette anni per lo stupro di una donna di 72 anni, è stato formalmente indagato dalla procura di Faro, Portogallo, per la sparizione delle bimba di tre anni, che nel 2007 scomparve senza lasciare tracce dal residence in cui era in villeggiatura con la famiglia a Praia da Luz, nell’Algarve.

L’uomo, che all’epoca viveva in un camper proprio in quella zona del Portogallo, svolgeva lavori di manutenzione nel residence in cui risiedevano i McCcan. Quando Madeleine scomparve, il tedesco aveva già alle spalle una serie di accuse per reati sessuali, tra cui violenza sessuale su una turista irlandese nel 2004 e abusi su una bambina di dieci anni, solo un mese prima della scomparsa di Maddy. Arrestato nel 2018 a Milano, grazie ad un’operazione di polizia internazionale, Brückner si trova ora in carcere e presto la sua posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente, come hanno riferito gli investigatori. L'uomo si trovava in Italia, dove viveva senza fissa dimora, quando è stato fermato e incarcerato, in un primo momento per traffico di droga. In seguito è stato estradato in Germania, dove è stato incriminato per aver brutalmente torturato e stuprato una donna di 72 anni.