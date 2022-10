Teheran, spari e fiamme nel carcere dove è imprigionata Alessia Piperno

Un incendio di grosse dimensioni è divampato nella prigione di Evin, a Teheran, dopo la rivolta di alcuni detenuti che ha interessato la sezione 7 del carcere. In questa struttura penitenziaria sono rinchiusi diversi prigionieri politici e dissidenti. Vi è rinchiusa anche l'italiana Alessia Piperno, arrestata alla fine di settembre.

Come raccontano alcuni testimoni si sono sentiti degli spari mentre alcuni gruppi di persone si sono radunate vicino alla prigione urlando slogan. I detenuti rivoltosi sono stati separati dagli altri, che sono stati fatti rientrare nelle loro celle.

La polizia ha usato gas lacrimogeni anche contro le famiglie degli attivisti e degli studenti che sono stati arrestati durante le proteste che dalla morte della giovane Mahsa Amini attraversano il paese, e che si erano radunate intorno alla prigione. Secondo l'agenzia di stampa Irna, che cita un alto funzionario della sicurezza, la situazione è al momento sotto completo controllo", ha aggiunto.

The Islamic republic and IRGC are staging a conflagration in the #Evin prison to kill political prisoners! Please be the voice of these prisoners! Be the voice of Iranians!#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/lkhMc6ShRG