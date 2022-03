Telefonata tra Draghi e Macron: cosa si sono detti

Lunga telefonata oggi pomerggio tra il premier italiano Mario Draghi e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron.

"Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una telefonata con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron" , ha riferito in una nota Palazzo Chigi, "Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina, e la preparazione dei vertici della Nato e del G7, e del Consiglio europeo di questa settimana" .

La conversazione con l'ex governatore della Banca centrale europea si inserisce in una giornata nella quale Macron ha tenuto un filo diretto anche con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, almeno secondo quanto riferito direttamente in serata dall'Eliseo. Entrambi i colloqui hanno avuto come oggetto la preparazione dei prossimi impegni, a partire dai "vertici straordinari della Nato e del G7, giovedì prossimo, e del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo" . Telefonate che, come sottolineato nel comunicato della presidenza della Repubblica francese, "fanno seguito ai colloqui di ieri che il presidente francese ha avuto con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel" .