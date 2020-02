Texas, spari in università: due morti ed un ferito

Almeno due persone sono decedute per via di alcuni colpi d'arma da fuoco sparati all'interno di un dormitorio di un'Università del Texas. Uno Stato in cui gli episodi di questo tipo avvengono con una certa costanza temporale. In questo caso, il luogo della tragedia è l'A&M University-Commerce, dove gli organi decisionali, dopo gli accadimenti in questione, hanno optato per una sospensione generale delle attività studentesche.

Nello specifico, la sparatoria ha avuto luogo all'interno di una sala, ossia nella hall del Pride Rock. Una terza persona risulta essere ferita. E il bollettino dovrebbe limitarsi ai tre casi segnalati. Nel momento in cui scriviamo, non sono state rese note le generalità dei responsabili della sparatoria. Le cause, a loro volta, non sono conosciute. La dinamica andrà chiarita nel corso delle prosisme ore. A riportare la gravità e i dettagli noti dell'accadimento, stando a quanto si apprende pure dall'Adnkronos, sono state le "autorità americane". Nel corso della serata, le forze preposte potrebbero comunicare qualche informazione in più.

Nel 2015 avevamo raccontato qualcosa di simile, che però aveva interessato un'Università di Houston. Nel 2018, poi, la sparatoria di North Harris. Le sparatorie texane continuano ad interessare le cronache internazionali.