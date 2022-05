La Regina salta un altro evento pubblico

“Ci incontreremo di nuovo” , disse la regina Elisabetta nell’ormai storico discorso del 5 aprile 2020, quando il mondo era stato appena travolto dall’uragano della pandemia. Sono passati più di due anni da allora, siamo tornati davvero a incontrarci e Sua Maestà ha ripreso i suoi doveri, ma qualcosa è cambiato nella sua routine. La notizia della positività al Covid lo scorso febbraio e un ricovero in ospedale, a ottobre 2021, hanno spinto la sovrana a rivedere i suoi impegni, prediligendo gli incontri da remoto ed eventi non troppo gravosi. Proprio per questo motivo Buckingham Palace ha annunciato che, per motivi precauzionali, la Regina non sarà presente ai Garden Party di quest’anno, le feste nei giardini reali che ritornano dopo due anni di assenza.

La Regina non deve affaticarsi

La salute della regina Elisabetta non è in pericolo, ma la sua fragilità, dovuta sia all’età avanzata che agli effetti del Covid, rende necessario vagliare accuratamente, di volta in volta, la sua presenza a ogni appuntamento royal. Lo scorso 28 aprile Sua Maestà ha incontrato il presidente svizzero Ignazio Cassis e la moglie Paola nella Oak Room del Castello di Windsor. Per la prima volta da molti mesi la sovrana non aveva con sé il bastone che la aiuta a sostenersi a causa dei problemi di movimento. Una bella notizia che aveva fatto pensare a un miglioramento delle condizioni della Regina, lasciando aperta la porta della speranza alla sua partecipazione ai tradizionali Garden Party.

Le feste nei giardini reali, che finalmente si svolgeranno l’11, il 18, il 25 maggio a Buckingham Palace e il 29 giugno 2022 a Holyroodhouse, dopo due anni di interruzione a causa del coronavirus, sono un evento tradizionale e annuale molto atteso. Un modo per vedere da vicino e scambiare qualche parola con la regina Elisabetta. Purtroppo stavolta non sarà così. Il Palazzo reale ha spiegato: “Sua Maestà la Regina sarà rappresentata da altri membri della famiglia reale alle feste in giardino di quest’anno, con dettagli sulla partecipazione da confermare a tempo debito”. La delusione per la sua assenza è enorme, ma inevitabile. La sovrana deve riposare il più possibile in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino che segna i suoi 70 anni di regno, il prossimo 2 giugno. Un evento a cui non può mancare.

I Garden Party di Sua Maestà

La regina Elisabetta ha saltato i Garden Party solo in occasione di due delle sue gravidanze: nel 1959, quando aspettava il principe Andrea e nel 1963, quando era in attesa del principe Edoardo. La sovrana tiene molto a questi pomeriggi trascorsi in compagnia dei suoi ospiti, tutti selezionati nei diversi ambiti della comunità britannica da associazioni, chiese, enti governativi locali. Non è possibile, infatti, richiedere direttamente un invito a Palazzo e tantomeno acquistarlo. Ogni anno vengono accolti nei giardini reali di Buckingham Palace e di Holyroodhouse circa 30mila persone che hanno il privilegio di prendere il tè con Sua Maestà e, magari, riuscire a scambiare con lei anche un breve saluto. Anche i Garden Party, come ogni evento che riguarda la royal family, seguono una tabella di marcia piuttosto rigida e sono organizzati secondo un preciso codice di comportamento e di abbigliamento.

I cancelli del Palazzo vengono aperti alle 15 in punto del pomeriggio, ma la festa inizia ufficialmente alle 16, quando le note dell’inno nazionale inglese annunciano l’arrivo della regina Elisabetta. Subito dopo si passa ai saluti. Gli invitati si dispongono in file e Sua Maestà (e, fino a pochi anni fa, anche il principe Filippo) li “passa in rassegna”, potremmo dire, dedicando pochi secondi a ciascuno. Le persone sono libere di ammirare i giardini, prendere il tè e i pasticcini in tutta tranquillità. Il sito della royal family ha calcolato che ogni anno, ai Garden Party, vengano servite circa 27mila tazze di tè e 20mila fette di torta.

Per quanto riguarda il dress code, è previsto l’abito da giorno e il cappello per le donne e il completo da giorno per gli uomini, oppure le uniformi. Mancano pochi giorni al primo Garden Party della stagione. Sarà un vero e proprio evento che segnerà il ritorno alla normalità dopo il Covid. Non sarà lo stesso senza la regina Elisabetta, ma consola sapere che la vedremo presto, a un appuntamento ancora più importante: il Giubileo di Platino.