"State lontani dalla Regina": esplode la bomba su Harry e Meghan

Harry e Meghan sarebbero in difficoltà tanto sul fronte familiare, quanto su quello lavorativo. A Montecito sarebbe arrivato un avvertimento affinché i duchi stiano alla larga dal Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Sua Maestà. L’incertezza sulla loro presenza starebbe già offuscando le celebrazioni che, invece, hanno diritto al massimo risalto. A questo si è aggiunta la cancellazione di “Pearl”, la serie ideata dalla duchessa di Sussex, da parte di Netflix. Due colpi difficili da incassare per la coppia non più royal.

Lontani dal Giubileo

Quando Harry e Meghan hanno incontrato in segreto la regina Elisabetta, lo scorso 13 aprile, sembra che quest’ultima li abbia invitati ad assistere ai festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno, il prossimo 2 giugno. Sua Maestà vorrebbe avere la famiglia unita in un momento tanto importante, ma i Sussex non avrebbero ancora dato una risposta definitiva. In proposito il principe Harry ha dichiarato alla Nbc: “Ci sono ancora problemi legati alla sicurezza”. “Una scusa patetica” , ha tuonato l’esperta Angela Levin, anche perché l’evento vedrà coinvolta tutta la royal family, dunque è ovvio che venga assicurato il massimo livello di protezione.

In attesa che Harry e Meghan prendano la loro decisione, a Montecito sarebbe arrivato un presunto ammonimento, o consiglio, dipende dai punti di vista. Ai Sussex sarebbe stato suggerito di “stare lontani” dal Giubileo della sovrana, rivela The News. Non si sa da dove sia arrivato questo messaggio, ma molti, a corte, riterrebbero che i festeggiamenti in onore della Regina siano in pericolo. La presenza dei duchi potrebbe tramutarli in un “circo” , riporta il Daily Mail, distogliendo l’attenzione del mondo dal traguardo di Sua Maestà. Il tabloid scrive: “Gli amici del principe Carlo temono che i piani per il ritorno in Gran Bretagna di Harry e Meghan con i figli, per il weekend del Giubileo di Platino, possa offuscare i 70 anni di regno della Regina”.

In proposito l’Express riporta il commento a Lbc dell’editor del Daily Telegraph, Camilla Tominey, che non risparmia critiche ai Sussex: “La celebrazione per i 70 anni sul trono della regina non dovrebbe diventare lo show di Harry e Meghan”. L’esperto di storia militare Christopher Joll ribadisce: “Se si presenteranno, saranno inevitabilmente una distrazione. Ma ciò non significa…che i due non debbano esserci. La domanda è cosa dovrebbero fare qualora venissero”. La stampa inglese vorrebbe che i duchi mantenessero una certa discrezione, ma la Tominey non sembra nutrire molte speranze in merito: “Saranno capaci di tenere un basso profilo sul balcone di Buckingham Palace?”. Impossibile dimenticare, poi, l’ombra dell’autobiografia di Harry. Un dettaglio non proprio di scarso rilievo, in grado di causare imbarazzo nella royal family.

Verranno o non verranno? Questo è il problema

Durante lo show del Mail Online, "Palace Confidential", l’esperto Richard Eden ha dichiarato: “Ho l’impressione che Harry e Meghan amino le speculazioni sulla loro presenza o meno al Giubileo. Quelle che dovrebbero essere delle meravigliose celebrazioni per lo straordinario, lungo regno della Regina sta diventando la saga ‘verranno o non verranno’?” . L’editor Richard Kay non è più morbido e al Sun ha detto: “Penso che sia tragico per [la Regina]. L’ultima cosa che vuole sono queste continue, aspre liti con i nipoti e la famiglia. Hanno avuto così tanti problemi negli anni Novanta, che speravano di essersi lasciati alle spalle, ma questo è anche peggio e deve essere piuttosto difficile per lei…”. Nonostante tutto a Harry e Meghan converrebbe esserci per un motivo molto semplice: la pubblicità.