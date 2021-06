"Torta di mele razzista". Ultima crociata della cancel culture

Il politicamente corretto e la cancel culture possono travolgere anche innocue pietanze o dolci, come dimostra il recente furore ideologico scaricatosi contro la povera torta di mele . Quest'ultima, grande classico della tradizione dolciaria anglosassone, soprattutto di quella a stelle e strisce, è stata infatti accusata di " razzismo " dal giornale inglese Guardian, promotore di tante battaglie " civili e progressiste" . A puntare il dito contro il dolce citato è stato, nel dettaglio, un commento pubblicato su quella testata lo scorso primo maggio, rilanciato più e più volte fino a oggi sul web da commentatori ironici e critici. A firmare quel pezzo era stato allora Raj Patel, esperto di cucina e documentarista definitosi in passato come " dominato da forti simpatie anarchiche ".

Nel suo pezzo-invettiva, Patel, di origini indiane nonché titolare sia della cittadinanza britannica sia di quella Usa, ha esordito sostenendo che il tipico dessert statunitense non è nient’altro che l’" espressione del trionfo del colonialismo e della schiavitù " e che le origini della pietanza sono profondamente " intrise di sangue "; gli ingredienti necessari a preparare una torta di mele, sempre a detta dell'autoore, sarebbero inoltre il prodotto di secoli di " furti " di terra, di ricchezza e di lavoro. Egli ha così snocciolato i " peccati originali " di diversi ingredienti della torta, inscindibilmente connessi alle tragedie del suprematismo e del colonialismo.

Partendo dalla mela, Patel ha infatti ricostruito le origini della comparsa di tale frutto nel continente americano, associando la diffusione delle coltivazioni di mele all'espansione dei colonizzatori europei ai danni delle terre e delle proprietà dei nativi amerindi. Il radicamento dei meli in America, accusa il giornalista, sarebbe infatti avvenuto, nel XVI secolo, al prezzo di “ un vasto genocidio di popolazioni indigene ”. In particolare, rimarca Patel, “ i colonizzatori inglesi utilizzavano i meli come indicatori di civiltà, vale a dire di proprietà ”, piantandone grandi quantità nelle aree appena strappate ai legittimi proprietari nativi proprio per simboleggiare il trionfo della civiltà europea sul tribalismo amerindio. Tale abitudine dei colonizzatori inglesi sarebbe stata recepita e rinvigorita secoli dopo da pionieri Usa come Johnny Appleseed, accusato da Patel di avere “ portato questi segni di proprietà colonizzata alle frontiere dell’espansione statunitense, dove i suoi alberi simboleggiavano il fatto che le comunità indigene erano state estirpate ”.

La natura razzista della torta di mele deriva, oltre che dai frutti citati, anche da un secondo ingrediente: lo zucchero. Secondo il documentarista indiano, quest'ultimo, presente sulla crosta del dolce incriminato, sarebbe irrimediabilmente legato alla tratta degli schiavi settecentesca; lo zucchero sarebbe appunto giunto negli Usa principalmente grazie al lavoro di schiavi africani impiegati nelle piantagioni dei possedimenti caraibici francesi.

Infine, Patel, nel pezzo apparso sul Guardian, scarica la sua ira antirazzista persino verso la " tovaglia a quadretti " su cui solitamente viene lasciata raffreddare la torta di mele appena sfornata. Alla base della natura " suprematista " di tale tovaglia sarebbe, afferma l'autore, il fatto che la stessia è " di cotone ", ossia un materiale tragicamente collegato all'immagine di assolate piantagioni del sud degli Usa piene di schiavi intenti a lavorare per i loro padroni bianchi. Agli occhi di Patel, la torta di mele, per i suoi ingredienti e la sua preparazione, è di conseguenza un obbrobrioso prodotto del “ capitalismo di guerra ", che ha " schiavizzato e commesso atti di genocidio contro milioni di indigeni nel Nord America e milioni di africani ”.