Trump ricoverato in ospedale per Covid: "Sto molto bene"

Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al coronavirus nella notte tra giovedì e venerdì. Lo stesso presidente lo ha annunciato via Twitter all'una della scorsa notte. Qualche ora prima, sempre con un tweet, aveva confermato la notizia che la sua consigliera Hope Hicks aveva contratto il virus.

Dopo una giornata di continue insinuazioni, smentite e messaggi di auguri, il presidente Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca per essere trasferito al Walter Reed Medical Center a bordo dell'elicottero presidenziale Marine One. Sarà sottoposto ad un trattamento sperimentale giudicato molto promettente (Regeneron) e resterà ricoverato per alcuni giorni.

Subito dopo la diffusione della notizia, il presidente degli Usa ha pubblicato su Twitter un video. "Voglio ringraziare tutti per l'incredibile sostegno. Vado al Walter Reed Hospital, sto molto bene. Ma faremo in modo di accertarci che tutto vada per il meglio. La First Lady sta molto bene. Grazie di cuore, apprezzo davvero. Non lo dimenticherò mai", ha detto nel filmato.

"Come misura precauzionale" Trump è stato trasferito in ospedale. Sean Conley, medico personale del presidente, ha diffuso una nota per comunicare che "per i prossimi giorni il presidente continuerà a lavorare negli uffici dell’ospedale". Secondo alcune fonti citate dalla Cnn, Trump avrebbe la febbre. Il dottor Conley ha anche spiegato che Trump è stato subito trattato "con una singola dose di 8 grammi di Regeneron, un cocktail di anticorpi policlonali". Gli esperti spiegano che si tratta di una terapia sperimentale, spesso adottata negli ospedali per studiare le reazioni dei pazienti al Covid. Il dottor Conley - spiega il Corriere della Sera - aggiunge che Trump "mostra segni di stanchezza, ma conserva un buono spirito".