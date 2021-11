Trump allo stadio fa il "gesto del tomahawk". Critiche dai nativi americani

Donald Trump è tornato al centro delle polemiche negli Usa per un suo gesto compiuto in pubblico e bollato come " razzista ". L'azione dell'ex presidente che ha scatenato le recenti critiche è andata in scena durante una partita di baseball sabato sera ad Atlanta, in Georgia. Il gesto incriminato del tycoon è considerato particoralmente offensivo dai nativi americani.

Trump e la moglie Melania, nel dettaglio, hanno partecipato al controverso gesto con il braccio detto " tomahawk chop ", mentre assistevano allo stadio a una gara delle World Series disputata dagli Atlanta Braves contro la squadra ospite Houston Astros. La coreografia in questione, usata dai fan dei Braves dal 1991 per galvanizzare il pubblico e per incitare i loro beniamini in campo, rievoca simbolicamente l'utilizzo del famigerato " tomahawk ", ossia un'ascia da guerra tipica delle tradizioni dei pellerossa, da parte di un guerriero indiano.

Trump doing the chop pic.twitter.com/EWYJujgvtM — Sam Ann (@samannraven) October 31, 2021