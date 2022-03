Lo "tsunami di Putin": cosa è in grado di fare il drone sottomarino

Un nuovo pericolo potrebbe venire dal fondo del mare: non si tratta dei classici sottomarini russi in giro per il Mediterraneo ma di qualcosa di ben peggiore e dalle conseguenze catastrofiche. È l'arma "segreta" di Putin con la quale riuscirebbe a sommergere in pochissimi secondi le città costiere a sud dell'Ucraina come Odessa e Mariupol giusto per citare le più grandi e conosciute. Si, perché una bomba nucleare fatta esplodere sott'acqua provocherebbe, secondo gli esperti, uno tsunami mai visto prima con oltre alte fino a 100 metri d'altezza.

Cos'è il Poseidon

La Russia ha una varietà di armi nucleari tattiche nel suo arsenale, da quelle aree e terrestri a quelle marittime. Tra queste, ce n'è una chiamata Poseidon che suscita curiosità tra gli esperti militari occidentali. Si tratta di un " siluro autonomo a propulsione nucleare intercontinentale " o un drone sottomarino nucleare: è un enorme siluro in grado di devastare le città costiere. Gli esperti ritengono che sia più lento rispetto a un missile balistico intercontinentale ma potrebbe essere inarrestabile. Il terrificante siluro Poseidon della Marina russa è enorme, con un diametro di circa 7 piedi (poco più di due metri), un peso di circa 100 tonnellate e trasporta un carico nucleare invece di una testata standard ad alto potenziale esplosivo. Come riporta EurasianTimes, il Mark 48, uno dei tipici siluri pesanti della Marina degli Stati Uniti, ha un diametro di soli 21 pollici e pesa oltre 3.500 libbr (1.580 chili). Insomma, il drone russo può davvero spazzare le zone costiere in pochi minuti.

Qual è l'obiettivo

L'obiettivo principale del Poseidon, a differenza della maggior parte dei siluri convenzionali, non sarebbe necessariamente una nave di superficie o un altro sottomarino. Con l'enorme carico nucleare del siluro, mirerebbe le grandi città portuali di cruciale importanza per l'industria e il commercio, come quelle che si trovano lungo le coste orientali e occidentali degli Stati Uniti. In questo caso, l'esplosione spazzerebbe le acque del Mar Nero e le città dell'Ucraina meridionale sarebbero spazzate da ondate incredibili che non lascerebbero scampo a nessuno. La distruzione può essere ottenuta facendo esplodere il carico nucleare a pochi passi dalla costa. Questi siluri possono viaggiare fino a 80 miglia orarie senza essere bloccati.

"Più forte dello tsunami 2011"