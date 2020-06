Il sito di live-streaming mette al bando l'account di Trump

Twitch, piattaforma americana di live-streaming di proprietà di Amazon, ha temporaneamente sospeso l’account ufficiale di Donald Trump. Alla base della decisione presa oggi dal sito web vi sarebbe il fatto che il profilo del tycoon è stato accusato dai responsabili della piattaforma di diffondere contenuti e messaggi di odio. I medesimi vertici di Twitch hanno di conseguenza provveduto a rimuovere dall’account del presidente Usa il video bollato come contrario al decalogo etico del sito di proprietà di Jeff Bezos. The Donald era sbarcato sulla piattaforma in questione a ottobre, quando lo staff del magnate aveva scelto di sfruttare il sito citato per diffondere sul web le dirette dei raduni e degli eventi elettorali a cui avrebbe presenziato il leader repubblicano.

JUST IN: Twitch temporarily suspends Trump Twitch account over "hateful conduct" https://t.co/c9IlOnqAz1 pic.twitter.com/x2dmRbOvbO — The Hill (@thehill) June 29, 2020

Il contenuto giudicato offensivo consisteva nel video di un comizio di Trump in cui egli accusava il Messico di esportare stupratori negli Stati Uniti. Prima della censura applicata oggi, Twitch aveva segnalato alcuni commenti razzisti relativi al comizio del presidente andato in scena a Tulsa.

La sospensione temporanea dell’account del tycoon giunge a una settimana di distanza dalla solenne promessa, fatta dai vertici della piattaforma di live-streaming, di attuare la linea dura contro qualsiasi contenuto molesto o aggressivo pubblicato dagli utenti.