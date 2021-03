Uccide la fidanzata e poi il figlio di 3 anni. Non voleva che il bimbo "testimoniasse contro di lui"

Un 21enne americano ha prima ucciso la fidanzata davanti al figlio di 3 anni e ha poi gettato il bambino nel fiume, facendolo annegare, per evitare che il piccolo potesse “ testimoniare contro l’assassino ”. Il responsabile di tali delitti sarebbe l’afroamericano Desean Brown e i crimini a lui contestati sarebbero stati commessi lo scorso dicembre. Solo in questi giorni, però, i magistrati locali hanno presentato pubblicamente i capi di imputazione a carico del sospettato. Il fatto di sangue si è verificato a Cincinnati, in Ohio, e le vittime si chiamavano Nyteisha Lattimore, di 29 anni di età, e Nylo.

Secondo le ultime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, Brown avrebbe accoltellato a morte la sua compagna lo scorso 5 dicembre, ma, in realtà, egli avrebbe pianificato l’assassinio due mesi prima. Subito dopo avere ucciso la donna, lasciandola in una pozza di sangue davanti agli occhi del figlio piccolo, il 21enne avrebbe preso il cellulare della vittima per condividere delle foto sui profili social della stessa, in modo che nessuno dei parenti o amici di lei potesse notare l’assenza della malcapitata. Brown avrebbe quindi proseguito il suo piano criminale accanendosi sul figlio Nylo. Il giorno dopo l’omicidio, l’afroamericano avrebbe messo il bimbo nel passeggino, lo avrebbe portato sulle sponde del fiume Ohio per poi spingerlo in acqua, profonda 51 metri. Ad oggi, il corpo di Nylo non è stato ancora recuperato.