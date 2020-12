Schiaccia a figlia neonata la testa contro la parete: ​l'orrore nella stanza di hotel

Mohamed Barakat, 42enne londinese, pilota di Airbus per la Hong Kong Airlines, è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso Sophia, la figlia di un anno, schiacciandole la testa contro il muro. " Ho avuto un attacco di epilessia, non l'ho fatto a posta ", ha spiegato ai giudici.

L'orrore

Un omicidio efferato, brutale, in cui ha perso la vita Sophia, di appena 12 mesi. Barakat, pilota Cargo per la Hong Kong Airlines, ha schiacciato " volontariamente " - scrivono i giudici - il cranio di Sophia, sbattendole la testa contro la parete. A confermare la terrificante esecuzione è stata una cameriera dell'albergo in Kazakistan dove la famiglia soggiornava per una breve vacanza. La donna ha riferito di aver sentito dei colpi sordi contro il muro provenire dalla stanza di Barakat accompagnati dal pianto disperato della bimba. La moglie Madina, intanto, si è era data alla fuga dalla stessa camera temendo di essere malmenata. Acuni testimoni hanno raccontato che si fosse rifugiata nella hall dell’hotel quando il marito si è presentato con la piccola, già senza vita, tra le braccia. "Ha ucciso mia figlia" avrebbe urlato la 23enne, puntando il dito contro il marito davanti al personale dell’albergo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso della piccola mentre Barakat è statotratto in arrestato.

"Ho avuto un attacco epilettico"

Interrogato dalle autorità, il 42enne ha provato a difendersi millantando un malore. " Ho avuto un attacco epilettico, non l'ho fatto a posta ", ha raccontato agli inquirenti. Ma i giudici non hanno creduto alla sua versione. Dalle indagini è emerso, infatti, che Barakat avesse assunto un mix di alcol e droghe prima di uccidere Sophia. "Le ha schiacciato il cranio volontariamente", ha chiarito la corte condannandolo a 20 anni di carcere. " Solo perché avete il potere di mettermi in prigione, ciò non significa che avete il potere di farmi diventare colpevole . - ha detto Barakat - Significa che metterete in prigione un uomo innocente. Non avrei mai fatto del male a mia figlia. Sono stato la prima persona che ha visto Sophia venire al mondo. Stavo per insegnarle a volare ".

"Mio marito è un padre amorevole"