Aperto il "telefono rosso" fra Usa e Russia

Dopo il secondo tavolo negoziale tra Russia e Ucraina, il Pentagono ha stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina. Un funzionario del Pentagono, citato dai media americani, ha spiegato che una " linea di de-conflitto " è stata stabilita l'1 marzo " con l'obiettivo di prevenire errori di calcolo, incidenti militari e una escalation ".

Gli Stati Uniti hanno più volte assicurato di non avere truppe dispiegate in Ucraina, ma Washington - e soprattutto gli alleati Nato - temono potenziali ricadute e incidenti entro i loro confini a seguito dell'aggressione russa contro Kiev. L'alto funzionario che ha rivelato la notizia ha chiesto di rimanere anonimo. L'importanza della linea rossa, così come venne chiamata durante la Guerra fredda, si percepì a pieno durante la crisi dei missili cubani del 1962, perché permetteva una contrazione delle tempistiche nello scambio diplomatico. Per evitare quanto accadde nel 1962, l'anno successivo fu raggiunto un accordo tra le due potenze. Nel 1962, inoltre, i due Paesi si sono formalmente impegnati l'un l'altro a non dare il via erroneamente a una guerra nucleare, esattamente come è accaduto in queste ultime ore.

Nonostante la linea rossa venga comunemente chiamata anche telefono rosso, in realtà le comunicazioni non sono pressoché mai avvenute per via telefonica. Il motivo principale è che se le due parti si confrontassero per via orale ci potrebbero essere più facilmente dei fraintendimenti. Per questo motivo la linea rossa è stata realizzata in origine tramite il collegamento di due telescriventi, mediante un cavo che, viaggiando sott'acqua, collegava Washington con Mosca passando da Londra, Copenaghen, Stoccolma ed Helsinki.

Gli Stati Uniti utilizzarono per la prima volta la linea rossa in via ufficiale il 22 novembre 1963, quando venne assassinato John Kennedy, la Russia il 5 giugno 1967, allo scoppio della Guerra dei sei giorni tra Egitto e Israele. La nuova riattivazione si inserisce nel quadro delle minacce militari mosse da Vladimir Putin all'Occidente che sta fornendo aiuti alla resistenza ucraina. L'idea di una linea rossa 2.0, così come potrebbe essere chiamata la nuova linea di comunicazione, era stata proposta nei giorni precedenti.